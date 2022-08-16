https://sputnik-georgia.ru/20220816/kanatnuyu-dorogu-na-cherepashe-ozero-zakryli-iz-za-planovykh-rabot-269479716.html

Канатную дорогу на Черепашье озеро закрыли из-за плановых работ

Канатную дорогу на Черепашье озеро закрыли из-за плановых работ

Тбилисская транспортная компания приносит извинения пассажирам за неудобства 16.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-16T11:00+0400

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канатная дорога

черепашье озеро

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая столичный район Ваке с Черепашьим озером, не будет обслуживать пассажиров из-за технических работ 16 августа, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.Перемещение на канатке будет недоступно в среду, 17 августа.Тбилисская транспортная компания приносит извинения пассажирам за неудобства.Когда в Тбилиси появится новая канатная дорога? Мэрия отчиталась о работах >>Канатная дорога, соединяющая район Ваке с Черепашьим озером, – одно из любимых мест отдыха тбилисцев и гостей грузинской столицы. На прилегающей территории обустроены спортивные площадки, дорожки для прогулок, тут же находится несколько кафе и ресторанов.Неподалеку от озера находится известный Этнографический музей под открытым небом им. Г. Читая.

черепашье озеро

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канатная дорога, черепашье озеро, тбилиси, туризм, новости, грузия, общество