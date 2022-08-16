https://sputnik-georgia.ru/20220816/kanatnuyu-dorogu-na-cherepashe-ozero-zakryli-iz-za-planovykh-rabot-269479716.html
Канатную дорогу на Черепашье озеро закрыли из-за плановых работ
Канатную дорогу на Черепашье озеро закрыли из-за плановых работ
Тбилисская транспортная компания приносит извинения пассажирам за неудобства 16.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-16T11:00+0400
2022-08-16T11:00+0400
2022-08-16T11:09+0400
канатная дорога
черепашье озеро
тбилиси
туризм
новости
грузия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24408/05/244080580_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_00b44fcadc0996285570e1cb348f9649.jpg
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая столичный район Ваке с Черепашьим озером, не будет обслуживать пассажиров из-за технических работ 16 августа, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.Перемещение на канатке будет недоступно в среду, 17 августа.Тбилисская транспортная компания приносит извинения пассажирам за неудобства.Когда в Тбилиси появится новая канатная дорога? Мэрия отчиталась о работах >>Канатная дорога, соединяющая район Ваке с Черепашьим озером, – одно из любимых мест отдыха тбилисцев и гостей грузинской столицы. На прилегающей территории обустроены спортивные площадки, дорожки для прогулок, тут же находится несколько кафе и ресторанов.Неподалеку от озера находится известный Этнографический музей под открытым небом им. Г. Читая.
черепашье озеро
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24408/05/244080580_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_2543d09c13f3c47430869caed2579fd5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
канатная дорога, черепашье озеро, тбилиси, туризм, новости, грузия, общество
Канатную дорогу на Черепашье озеро закрыли из-за плановых работ
11:00 16.08.2022 (обновлено: 11:09 16.08.2022)
Тбилисская транспортная компания приносит извинения пассажирам за неудобства
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая столичный район Ваке с Черепашьим озером, не будет обслуживать пассажиров из-за технических работ 16 августа, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.
Перемещение на канатке будет недоступно в среду, 17 августа.
"Планируется проведение плановых восстановительных работ на канатной дороге, а также тестирование электронных систем и систем безопасности дороги", – говорится в сообщении.
Тбилисская транспортная компания приносит извинения пассажирам за неудобства.
Канатная дорога, соединяющая район Ваке с Черепашьим озером, – одно из любимых мест отдыха тбилисцев и гостей грузинской столицы. На прилегающей территории обустроены спортивные площадки, дорожки для прогулок, тут же находится несколько кафе и ресторанов.
Неподалеку от озера находится известный Этнографический музей под открытым небом им. Г. Читая.