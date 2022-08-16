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Пятеро из 6 иранцев, числившихся пропавшими без вести в Ереване, нашлись в Грузии
Пятеро из 6 иранцев, числившихся пропавшими без вести в Ереване, нашлись в Грузии
Взрыв в ТЦ "Сурмалу" на складе пиротехники прогремел днем 14 августа – число жертв достигло 16 человек 16.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-16T13:58+0400
2022-08-16T13:58+0400
2022-08-16T13:58+0400
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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Пятеро из шести граждан Ирана, числившихся пропавшими без вести в связи со взрывом в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, нашлись в Грузии, сообщил пресс-секретарь армянского МЧС Айк Костанян.По его словам, на данный момент неизвестна судьба 18 человек.Взрыв в ТЦ "Сурмалу" на складе пиротехники прогремел днем 14 августа. Число жертв в результате взрыва достигло 16 человек. Среди погибших – беременная женщина и малолетний ребенок, более 60 людей получили ранения. Версию теракта в МЧС исключают. В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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грузия, новости, происшествия, армения, иран, общество
Пятеро из 6 иранцев, числившихся пропавшими без вести в Ереване, нашлись в Грузии
Взрыв в ТЦ "Сурмалу" на складе пиротехники прогремел днем 14 августа – число жертв достигло 16 человек
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Пятеро из шести граждан Ирана, числившихся пропавшими без вести в связи со взрывом в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, нашлись в Грузии, сообщил пресс-секретарь армянского МЧС Айк Костанян.
"Представитель посольства Исламской Республики Иран сообщил мне, что пятеро из шести предположительно пропавших без вести иранских граждан находятся в Грузии", – написал Костанян в соцсетях.
По его словам, на данный момент неизвестна судьба 18 человек.
Взрыв в ТЦ "Сурмалу" на складе пиротехники прогремел днем 14 августа. Число жертв в результате взрыва достигло 16 человек. Среди погибших – беременная женщина и малолетний ребенок, более 60 людей получили ранения. Версию теракта в МЧС исключают.
В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".