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Пятеро из 6 иранцев, числившихся пропавшими без вести в Ереване, нашлись в Грузии

Пятеро из 6 иранцев, числившихся пропавшими без вести в Ереване, нашлись в Грузии

Взрыв в ТЦ "Сурмалу" на складе пиротехники прогремел днем 14 августа – число жертв достигло 16 человек 16.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-16T13:58+0400

2022-08-16T13:58+0400

2022-08-16T13:58+0400

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Пятеро из шести граждан Ирана, числившихся пропавшими без вести в связи со взрывом в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, нашлись в Грузии, сообщил пресс-секретарь армянского МЧС Айк Костанян.По его словам, на данный момент неизвестна судьба 18 человек.Взрыв в ТЦ "Сурмалу" на складе пиротехники прогремел днем 14 августа. Число жертв в результате взрыва достигло 16 человек. Среди погибших – беременная женщина и малолетний ребенок, более 60 людей получили ранения. Версию теракта в МЧС исключают. В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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