https://sputnik-georgia.ru/20220816/skolko-deneg-perevodyat-migranty-v-gruziyu--novaya-statistika-269467392.html

Сколько денег переводят мигранты в Грузию – новая статистика

Сколько денег переводят мигранты в Грузию – новая статистика

Из России в июле 2022 года поступило денежных переводов на 150,8% больше, чем за тот же период прошлого года 16.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-16T09:01+0400

2022-08-16T09:01+0400

2022-08-16T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июль 2022 года вырос на 62% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 092,6 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, которая несколько месяцев уступала первенство Италии.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 850,2 миллиона долларов – 40,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Перечисления из России в июле выросли в два с половиной разаДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в июле 2022 года выросли на 46,8% по сравнению с июлем прошлого года и составили 306 миллионов долларов.В июле из России перечислено 100,6 миллиона долларов – 39,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в июле 2022 года поступило денежных переводов на 150,8% больше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ июле из Грузии за границу перевели 27,7 миллиона долларов, что на 3,8% больше, чем за тот же месяц 2021 года.Смогут ли мигранты перечислять деньги из РФ в Грузию? Ответ главы Нацбанка >>За семь месяцев 2022 года из Грузии за границу перевели 185,4 миллиона долларов, что на 12,6% больше, чем за тот же период 2021 года.

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грузия, экономика, новости, денежные переводы, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"