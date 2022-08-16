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Сколько денег переводят мигранты в Грузию – новая статистика
Сколько денег переводят мигранты в Грузию – новая статистика
Из России в июле 2022 года поступило денежных переводов на 150,8% больше, чем за тот же период прошлого года 16.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-16T09:01+0400
2022-08-16T09:01+0400
2022-08-16T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июль 2022 года вырос на 62% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 092,6 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, которая несколько месяцев уступала первенство Италии.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 850,2 миллиона долларов – 40,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Перечисления из России в июле выросли в два с половиной разаДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в июле 2022 года выросли на 46,8% по сравнению с июлем прошлого года и составили 306 миллионов долларов.В июле из России перечислено 100,6 миллиона долларов – 39,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в июле 2022 года поступило денежных переводов на 150,8% больше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ июле из Грузии за границу перевели 27,7 миллиона долларов, что на 3,8% больше, чем за тот же месяц 2021 года.Смогут ли мигранты перечислять деньги из РФ в Грузию? Ответ главы Нацбанка >>За семь месяцев 2022 года из Грузии за границу перевели 185,4 миллиона долларов, что на 12,6% больше, чем за тот же период 2021 года.
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грузия, экономика, новости, денежные переводы, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Сколько денег переводят мигранты в Грузию – новая статистика
Из России в июле 2022 года поступило денежных переводов на 150,8% больше, чем за тот же период прошлого года
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июль 2022 года вырос на 62% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 092,6 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, которая несколько месяцев уступала первенство Италии.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-июль 2022 года
Страна
Объем переводов
млн долларов
Рост, %
Россия
850,2
278,2
Италия
244,2
13,6
США
176,1
9,4
Греция
128,4
-9,6
Израиль
111,9
6,9
По данным Национального банка
, из России за отчетный период поступило 850,2 миллиона долларов – 40,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.
Перечисления из России в июле выросли в два с половиной раза
Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в июле 2022 года выросли на 46,8% по сравнению с июлем прошлого года и составили 306 миллионов долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за июль 2022 года
Страна
Объем переводов
млн долларов
Рост, %
Россия
100,6
150,8
Италия
36,0
11,8
США
28,6
7,9
Греция
19,2
- 7,1
Израиль
16,7
3,8
В июле из России перечислено 100,6 миллиона долларов – 39,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в июле 2022 года поступило денежных переводов на 150,8% больше, чем за тот же период прошлого года.
Сколько валюты перевели из Грузии
В июле из Грузии за границу перевели 27,7 миллиона долларов, что на 3,8% больше, чем за тот же месяц 2021 года.
За семь месяцев 2022 года из Грузии за границу перевели 185,4 миллиона долларов, что на 12,6% больше, чем за тот же период 2021 года.