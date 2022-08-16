https://sputnik-georgia.ru/20220816/taynyy-gost-proveryaet-obekty-pitaniya-adzharii-269504629.html

"Тайный гость" проверяет объекты питания Аджарии

"Тайный гость" проверяет объекты питания Аджарии

Будут созданы специальные тренинг-программы, которые помогут улучшить качество услуг в регионе 16.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-16T19:51+0400

2022-08-16T19:51+0400

2022-08-16T19:51+0400

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. В Аджарии методом "тайного гостя" проходит исследование качества обслуживания в объектах питания, сообщает пресс-служба департамента туризма и курортов региона.Уровень сервиса ведомство проверит в ста объектах региона. Главная цель проекта – установить проблемы, существующие в сфере обслуживания, и искоренить их. Для этого будут созданы специальные тренинг-программы, которые помогут улучшить качество услуг в регионе.Проведение тренинг-программ запланировано на 2023 год.Как проходит возрождение туризма в Аджарии – статистика и проекты >>Результаты исследования "тайного гостя" все объекты питания получат индивидуально, чтобы у них была информация с перечнем недостатков и они смогли бы их исправить.Ежегодн с целью улучшения качества услуг департамент туризма и курортов Аджарии переподготавливает около тысячи работников туристического сектора. Среди них образовательные программы для гидов, представителей объектов питания и размещения, турагентств и гостиниц семейного типа.

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