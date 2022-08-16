https://sputnik-georgia.ru/20220816/ubiystvo-zhenschiny-v-tbilisi---syn-pokoynoy-i-ego-drug-otpravleny-pod-arest-269503728.html

Убийство женщины в Тбилиси - сын покойной и его друг отправлены под арест

Убийство женщины в Тбилиси - сын покойной и его друг отправлены под арест

Предварительное слушание по делу назначено на середину сентября 16.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-16T19:03+0400

2022-08-16T19:03+0400

2022-08-16T19:15+0400

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал меру пресечения для обвиняемых в жестоком убийстве молодой женщины в Тбилиси - сын покойной и его друг останутся за решеткой на время следствия. Об аресте обвиняемых ходатайствовала прокуратура, а адвокаты настаивали на освобождении под залог. По словам адвокатов, сын убитой признал вину, а его друг хранит молчание. Предварительное слушание по делу назначено на 19 сентября. Следствие установило, что 14 августа сын из мести с особой жестокостью нанес матери многочисленные ножевые ранения. В это время его друг удерживал женщину и не давал возможности убежать. От полученных ранений женщина скончалась на месте.Обоих задержали в тот же день.Преступность в Грузии: новая статистика>>Сыну убитой предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства по гендерному признаку, группой, в отношении члена семьи с особой жестокостью. Друг обвиняется в умышленном убийстве, совершенном по гендерному признаку, группой, с особой жестокостью.Обоим грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.По данным МВД, сыну убитой 17 лет, а его другу - 19.

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