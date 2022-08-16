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Убийство женщины в Тбилиси - сын покойной и его друг отправлены под арест
Убийство женщины в Тбилиси - сын покойной и его друг отправлены под арест
Предварительное слушание по делу назначено на середину сентября 16.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-16T19:03+0400
2022-08-16T19:03+0400
2022-08-16T19:15+0400
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новости
происшествия
убийство
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал меру пресечения для обвиняемых в жестоком убийстве молодой женщины в Тбилиси - сын покойной и его друг останутся за решеткой на время следствия. Об аресте обвиняемых ходатайствовала прокуратура, а адвокаты настаивали на освобождении под залог. По словам адвокатов, сын убитой признал вину, а его друг хранит молчание. Предварительное слушание по делу назначено на 19 сентября. Следствие установило, что 14 августа сын из мести с особой жестокостью нанес матери многочисленные ножевые ранения. В это время его друг удерживал женщину и не давал возможности убежать. От полученных ранений женщина скончалась на месте.Обоих задержали в тот же день.Преступность в Грузии: новая статистика>>Сыну убитой предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства по гендерному признаку, группой, в отношении члена семьи с особой жестокостью. Друг обвиняется в умышленном убийстве, совершенном по гендерному признаку, группой, с особой жестокостью.Обоим грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.По данным МВД, сыну убитой 17 лет, а его другу - 19.
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грузия, новости, происшествия, убийство, тбилисский городской суд
грузия, новости, происшествия, убийство, тбилисский городской суд
Убийство женщины в Тбилиси - сын покойной и его друг отправлены под арест
19:03 16.08.2022 (обновлено: 19:15 16.08.2022)
Предварительное слушание по делу назначено на середину сентября
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал меру пресечения для обвиняемых в жестоком убийстве молодой женщины в Тбилиси - сын покойной и его друг останутся за решеткой на время следствия.
Об аресте обвиняемых ходатайствовала прокуратура, а адвокаты настаивали на освобождении под залог. По словам адвокатов, сын убитой признал вину, а его друг хранит молчание.
Предварительное слушание по делу назначено на 19 сентября.
Следствие установило, что 14 августа сын из мести с особой жестокостью нанес матери многочисленные ножевые ранения. В это время его друг удерживал женщину и не давал возможности убежать. От полученных ранений женщина скончалась на месте.
Обоих задержали в тот же день.
Сыну убитой предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства по гендерному признаку, группой, в отношении члена семьи с особой жестокостью. Друг обвиняется в умышленном убийстве, совершенном по гендерному признаку, группой, с особой жестокостью.
Обоим грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
По данным МВД, сыну убитой 17 лет, а его другу - 19.