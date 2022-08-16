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https://sputnik-georgia.ru/20220816/uchenye-predlozhili-novyy-sposob-kontrolya-chistoty-vozdukha-v-megapolisakh-269496507.html
Ученые предложили новый способ контроля чистоты воздуха в мегаполисах
Ученые предложили новый способ контроля чистоты воздуха в мегаполисах
Реалии современного города таковы, что в нем нужно непрерывно, быстро и точно отслеживать состояние воздуха, реагируя на малейшие потенциально опасные... 16.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-16T17:27+0400
2022-08-16T17:46+0400
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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Ученые из Московского госуниверситета геодезии и картографии (МИИГАиК) совместно с коллегами из южнокорейского Ульсанского университета обнаружили новый подход к построению городских систем контроля загрязнений воздуха — с использованием теории вероятностей, пишет РИА Новости.Подробно о результатах их совместного научного исследования пишут в журнале Sensors.Исследователи МИИГАиК считают, что реалии современного города таковы, что в нем требуется непрерывно, оперативно, эффективно и с высокой точностью отслеживать состояние воздуха, реагируя даже на малейшие потенциально опасные изменения.В Грузии ужесточат санкции за нанесение ущерба окружающей среде &gt;&gt;&gt;Так, создавать и обслуживать стационарные станции наблюдения, по их словам, на сегодняшний день невыгодно и нецелесообразно — они не могут обеспечить контроль всей территории мегаполиса, к тому же не чувствительны к быстрым локальным изменениям.Тем временем, современные сетевые технологии позволяют создавать гибкие системы мониторинга. Подобные системы обрабатывают информацию со множества мобильных и недорогих датчиков, которые размещаются на транспортных средствах или носятся волонтерами. Ученые уверены в том, что здесь необходимы новые подходы к проектированию и настройке системы в целом, которые бы учитывали и компенсировали низкую точность и надежность каждого отдельного ее узла.Матерухин утверждает, что эту функцию распределения времени обнаружения можно использовать, например, чтобы минимизировать количество узлов датчиков при заданной вероятности обнаружения в фиксированное время или чтобы установить оптимальную интенсивность трафика мобильных датчиков. Разработанный общий подход, которому впервые дано строгое математическое обоснование, может быть применен в самых разных сценариях, отмечает специалист.Ключевой тренд в этой области, по оценке ученых, — беспроводные геосенсорные сети с мобильными узлами, которые проводят измерения в разных местах, снижая требования к количеству узлов для покрытия мониторингом всей территории мегаполиса. Новый подход, разработанный для решения чисто прикладных задач, обеспечит технологический переход к сетевому мониторингу нового поколения, считают исследователи.
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наука, новости, ученые, экология, общество
наука, новости, ученые, экология, общество

Ученые предложили новый способ контроля чистоты воздуха в мегаполисах

17:27 16.08.2022 (обновлено: 17:46 16.08.2022)
© AP Photo / Seth WenigНью Йорк США
Нью Йорк США - Sputnik Грузия, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Seth Wenig
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Реалии современного города таковы, что в нем нужно непрерывно, быстро и точно отслеживать состояние воздуха, реагируя на малейшие потенциально опасные изменения, считают ученые
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Ученые из Московского госуниверситета геодезии и картографии (МИИГАиК) совместно с коллегами из южнокорейского Ульсанского университета обнаружили новый подход к построению городских систем контроля загрязнений воздуха — с использованием теории вероятностей, пишет РИА Новости.
Подробно о результатах их совместного научного исследования пишут в журнале Sensors.
© photo: Sputnik / Alexander Patrin / Перейти в фотобанкСмог
Смог - Sputnik Грузия, 1920, 16.08.2022
Смог
© photo: Sputnik / Alexander Patrin
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Исследователи МИИГАиК считают, что реалии современного города таковы, что в нем требуется непрерывно, оперативно, эффективно и с высокой точностью отслеживать состояние воздуха, реагируя даже на малейшие потенциально опасные изменения.
В Грузии ужесточат санкции за нанесение ущерба окружающей среде >>>
Так, создавать и обслуживать стационарные станции наблюдения, по их словам, на сегодняшний день невыгодно и нецелесообразно — они не могут обеспечить контроль всей территории мегаполиса, к тому же не чувствительны к быстрым локальным изменениям.
Тем временем, современные сетевые технологии позволяют создавать гибкие системы мониторинга. Подобные системы обрабатывают информацию со множества мобильных и недорогих датчиков, которые размещаются на транспортных средствах или носятся волонтерами.
© AP Photo / Gemunu AmarasingheСолнце пробивается сквозь смог в Бангкоке, Таиланд
Солнце пробивается сквозь смог в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Грузия, 1920, 16.08.2022
Солнце пробивается сквозь смог в Бангкоке, Таиланд
© AP Photo / Gemunu Amarasinghe
Ученые уверены в том, что здесь необходимы новые подходы к проектированию и настройке системы в целом, которые бы учитывали и компенсировали низкую точность и надежность каждого отдельного ее узла.
"Мы рассмотрели время обнаружения некоей зоны загрязнения системой мобильных датчиков как случайную, вероятностную величину и впервые разработали практический способ определения этой вероятности в самой общей ситуации, зная только характеристики используемых датчиков. Полученная функция распределения позволяет в рамках "умного города" оценить эффективность системы мониторинга и оптимизировать ее еще на этапе проектирования, чисто расчетными методами", — рассказал декан факультета геоинформатики и информационной безопасности МИИГАиК Андрей Матерухин.
Матерухин утверждает, что эту функцию распределения времени обнаружения можно использовать, например, чтобы минимизировать количество узлов датчиков при заданной вероятности обнаружения в фиксированное время или чтобы установить оптимальную интенсивность трафика мобильных датчиков.
Разработанный общий подход, которому впервые дано строгое математическое обоснование, может быть применен в самых разных сценариях, отмечает специалист.
Ключевой тренд в этой области, по оценке ученых, — беспроводные геосенсорные сети с мобильными узлами, которые проводят измерения в разных местах, снижая требования к количеству узлов для покрытия мониторингом всей территории мегаполиса.
Новый подход, разработанный для решения чисто прикладных задач, обеспечит технологический переход к сетевому мониторингу нового поколения, считают исследователи.
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