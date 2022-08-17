https://sputnik-georgia.ru/20220817/oni-seyut-beznadezhnost---vitse-spiker-ioseliani-o-planakh-chasti-oppozitsii-269534298.html

Они сеют безнадежность – вице-спикер Иоселиани о планах части оппозиции

Они сеют безнадежность – вице-спикер Иоселиани о планах части оппозиции

О неповиновении, как одном из главных методов борьбы с властями Грузии, заявили лидеры двух партий 17.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-17T13:34+0400

2022-08-17T13:34+0400

2022-08-17T13:40+0400

политика

грузия

новости

зураб джапаридзе

элене хоштария

украина

молдова

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/04/250796510_0:52:2048:1204_1920x0_80_0_0_19a7d9c6d443ce240c8fd2bf78d8481d.jpg

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Оппозиционным партиям с низким рейтингом не следует делать заявления о начале гражданского неповиновения в Грузии, заявил вице-спикер парламента, член оппозиционной партии "Граждане" Леван Иоселиани.О неповиновении, как одном из главных методов борьбы с властями Грузии, ранее заявили лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе и лидер партии "Дроа" Элене Хоштария. По словам Хоштария, в оппозиции ведутся консультации по совместному плану действий.Неповиновение, протест, саботаж и парализация в масштабах страны – этот план действий лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе озвучил неделю назад. Именно этим, по словам Джапаридзе, он займется вместе с единомышленниками с сентября для того, чтобы добиться проведения внеочередных парламентских выборов в Грузии.Никто не имеет права нарушать закон: мэр Тбилиси об акциях оппозиции>>В свою очередь Хоштария сказала, что неповиновение является "неотъемлемой частью борьбы с олигархией". При этом она добавила, что речь идет о мирном протесте.Часть оппозиции усилила критику в адрес правящей партии после того, как Грузии было отказано в предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз, на фоне положительного решения для Украины и Молдове. Оппозиционеры обвиняют правящую "Грузинскую мечту" в "пророссийскости" и отступлении от прозападных ценностей.

украина

молдова

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, зураб джапаридзе, элене хоштария, украина, молдова, грузинская мечта