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Они сеют безнадежность – вице-спикер Иоселиани о планах части оппозиции
Они сеют безнадежность – вице-спикер Иоселиани о планах части оппозиции
О неповиновении, как одном из главных методов борьбы с властями Грузии, заявили лидеры двух партий 17.08.2022, Sputnik Грузия
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2022-08-17T13:40+0400
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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Оппозиционным партиям с низким рейтингом не следует делать заявления о начале гражданского неповиновения в Грузии, заявил вице-спикер парламента, член оппозиционной партии "Граждане" Леван Иоселиани.О неповиновении, как одном из главных методов борьбы с властями Грузии, ранее заявили лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе и лидер партии "Дроа" Элене Хоштария. По словам Хоштария, в оппозиции ведутся консультации по совместному плану действий.Неповиновение, протест, саботаж и парализация в масштабах страны – этот план действий лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе озвучил неделю назад. Именно этим, по словам Джапаридзе, он займется вместе с единомышленниками с сентября для того, чтобы добиться проведения внеочередных парламентских выборов в Грузии.Никто не имеет права нарушать закон: мэр Тбилиси об акциях оппозиции&gt;&gt;В свою очередь Хоштария сказала, что неповиновение является "неотъемлемой частью борьбы с олигархией". При этом она добавила, что речь идет о мирном протесте.Часть оппозиции усилила критику в адрес правящей партии после того, как Грузии было отказано в предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз, на фоне положительного решения для Украины и Молдове. Оппозиционеры обвиняют правящую "Грузинскую мечту" в "пророссийскости" и отступлении от прозападных ценностей.
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политика, грузия, новости, зураб джапаридзе, элене хоштария, украина, молдова, грузинская мечта
политика, грузия, новости, зураб джапаридзе, элене хоштария, украина, молдова, грузинская мечта

Они сеют безнадежность – вице-спикер Иоселиани о планах части оппозиции

13:34 17.08.2022 (обновлено: 13:40 17.08.2022)
© photo: courtesy of Levan Ioseliani Член оппозиционной партии "Граждане" Леван Иоселиани
Член оппозиционной партии Граждане Леван Иоселиани - Sputnik Грузия, 1920, 17.08.2022
© photo: courtesy of Levan Ioseliani
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О неповиновении, как одном из главных методов борьбы с властями Грузии, заявили лидеры двух партий
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Оппозиционным партиям с низким рейтингом не следует делать заявления о начале гражданского неповиновения в Грузии, заявил вице-спикер парламента, член оппозиционной партии "Граждане" Леван Иоселиани.
О неповиновении, как одном из главных методов борьбы с властями Грузии, ранее заявили лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе и лидер партии "Дроа" Элене Хоштария. По словам Хоштария, в оппозиции ведутся консультации по совместному плану действий.

"Этим они только сеют безнадежность и разочарование в обществе, что оборачивается плохо для самой оппозиции. У этих партий нет той поддержки, чтобы иметь претензию на какое-то серьезное гражданское неповиновение", – заявил Иоселиани.

Неповиновение, протест, саботаж и парализация в масштабах страны – этот план действий лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе озвучил неделю назад. Именно этим, по словам Джапаридзе, он займется вместе с единомышленниками с сентября для того, чтобы добиться проведения внеочередных парламентских выборов в Грузии.
Никто не имеет права нарушать закон: мэр Тбилиси об акциях оппозиции>>
В свою очередь Хоштария сказала, что неповиновение является "неотъемлемой частью борьбы с олигархией". При этом она добавила, что речь идет о мирном протесте.
Часть оппозиции усилила критику в адрес правящей партии после того, как Грузии было отказано в предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз, на фоне положительного решения для Украины и Молдове. Оппозиционеры обвиняют правящую "Грузинскую мечту" в "пророссийскости" и отступлении от прозападных ценностей.
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