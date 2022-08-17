https://sputnik-georgia.ru/20220817/posol-ssha-v-gruzii-nazvala-bezosnovatelnymi-obvineniya-v-adres-dipmissii-269536430.html
Посол США в Грузии назвала безосновательными обвинения в адрес дипмиссии
Посол США в Грузии назвала безосновательными обвинения в адрес дипмиссии
Покинувшие "Грузинскую мечту" депутаты расценили рекомендации посольства США как "инструкцию" и указали на "тяжелые ассоциации" с советским прошлым 17.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-17T15:10+0400
2022-08-17T15:10+0400
2022-08-17T15:10+0400
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грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Посол США в Грузии Келли Дегнан назвала безосновательной критику от покинувших правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" депутатов парламента.Депутаты Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили расценили рекомендации посольства США парламенту Грузии по судебной реформе как "инструкцию" и указали на "тяжелые ассоциации" с советским прошлым. Они обвинили дипмиссию в стремлении ослабить государственные институты и усилить "радикальную оппозицию".По ее словам, США десятки лет сотрудничают с Грузией в вопросе судебной реформы и "достигли важного прогресса". Особенно хорошие усилия в проведении реформ были в последние десятилетия, но еще многое надо сделать. "С этим были согласны все представители политического спектра. Не понимаю, почему сейчас противятся", – сказала Дегнан.Покинувшие "Грузинскую мечту" депутаты указали на то, что в письме посольства к парламенту Грузии слово "должны" использовано 60 раз, а "рекомендовано" всего девять раз. Это, по их словам, демонстрация неуважительного и грубого отношения к суверенитету и государственным институтам Грузии. Депутаты: посольство США пытается усилить "радикальную оппозицию" Грузии>>Депутаты подчеркнули, что в последние годы сложилась "порочная практика", когда представители американского посольства присутствуют на встречах парламентских рабочих групп и принимают участие в законотворчестве.Депутаты назвали "инструкции посольства" абсурдными, особенно три из них – о правилах избрания судей Верховного суда квалифицированным большинством, принцип избираемости председателей судов и бессрочное назначение трех судей Верховного суда.
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политика, грузия, новости, созар субари, дмитрий хундадзе, михаил кавелашвили, сша, грузинская мечта, келли дегнан
политика, грузия, новости, созар субари, дмитрий хундадзе, михаил кавелашвили, сша, грузинская мечта, келли дегнан
Посол США в Грузии назвала безосновательными обвинения в адрес дипмиссии
Покинувшие "Грузинскую мечту" депутаты расценили рекомендации посольства США как "инструкцию" и указали на "тяжелые ассоциации" с советским прошлым
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Посол США в Грузии Келли Дегнан назвала безосновательной критику от покинувших правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" депутатов парламента.
Депутаты Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили расценили рекомендации посольства США парламенту Грузии по судебной реформе как "инструкцию" и указали на "тяжелые ассоциации" с советским прошлым. Они обвинили дипмиссию в стремлении ослабить государственные институты и усилить "радикальную оппозицию".
"Я не знаю, что они из себя представляют, отличаются ли или нет от правящей партии, но те обвинения, которые они выдвигают, являются необдуманными и основанными на конспирологических теориях, у которых нет никаких оснований", – сказала Дегнан журналистам.
По ее словам, США десятки лет сотрудничают с Грузией в вопросе судебной реформы и "достигли важного прогресса".
Особенно хорошие усилия в проведении реформ были в последние десятилетия, но еще многое надо сделать. "С этим были согласны все представители политического спектра. Не понимаю, почему сейчас противятся", – сказала Дегнан.
Покинувшие "Грузинскую мечту" депутаты указали на то, что в письме посольства к парламенту Грузии слово "должны" использовано 60 раз, а "рекомендовано" всего девять раз. Это, по их словам, демонстрация неуважительного и грубого отношения к суверенитету и государственным институтам Грузии.
Депутаты подчеркнули, что в последние годы сложилась "порочная практика", когда представители американского посольства присутствуют на встречах парламентских рабочих групп и принимают участие в законотворчестве.
Депутаты назвали "инструкции посольства" абсурдными, особенно три из них – о правилах избрания судей Верховного суда квалифицированным большинством, принцип избираемости председателей судов и бессрочное назначение трех судей Верховного суда.