https://sputnik-georgia.ru/20220816/deputaty-posolstvo-ssha-pytaetsya-usilit-radikalnuyu-oppozitsiyu-gruzii-269487993.html
Депутаты: посольство США пытается усилить "радикальную оппозицию" Грузии
Депутаты: посольство США пытается усилить "радикальную оппозицию" Грузии
Покинувшие "Грузинскую мечту" депутаты намерены сделать все возможное, чтобы пресечь "порочную практику" 16.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-16T14:17+0400
2022-08-16T14:17+0400
2022-08-16T14:19+0400
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дмитрий хундадзе
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грузинская мечта
посольство сша в грузии
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Письмо посольства США, отправленное парламенту Грузии два дня назад, касательно судебной реформы говорит о стремлении дипмиссии ослабить государственные институты страны и усилить "радикальную оппозицию", говорится в заявлении депутатов, покинувших правящую "Грузинскую мечту". Депутаты Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили ушли из "Грузинской мечты", чтобы свободно высказывать свое мнение, при этом не ставя партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение. В начале августа они основали общественное движение "Сила народа". Депутаты расценили письмо от посольства США как "инструкцию" и указали на "тяжелые ассоциации" с советским прошлым. По их словам, в последние годы сложилась "порочная практика", когда представители американского посольства присутствуют на встречах парламентских рабочих групп и принимают участие в законотворчестве. "В суверенном государстве такая практика совершенно неприемлема, каким бы стратегическим ни было партнерство двух государств. Мы все сделаем для того, чтобы подобная практика была пресечена хотя бы в будущем", - говорится в заявлении.Покинувшие "Грузинскую мечту" депутаты вновь раскритиковали посла США>> Депутаты подчеркнули, что на этот раз посольство США требует внесения пяти поправок в Конституцию Грузии. При этом речь идет об изменении норм, которые Венецианская комиссия оценила как справедливые. Венецианская комиссия - это консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы."Это еще раз наводит нас на мысль, что ослабление стабильности государства является самоцелью посольства", - сказано в заявлении. Три "инструкции"Депутаты назвали "инструкции посольства" абсурдными, особенно три из них - о правилах избрания судей Верховного суда квалифицированным большинством, принцип избираемости председателей судов и бессрочное назначение трех судей Верховного суда. По словам депутатов, посольство США настаивает на том, чтобы парламент избирал судей Верховного суда Грузии не простым большинством, а 3/5. Кроме того, Высший совет юстиции должен назначать судей двойным большинством. То есть, кандидата должны поддержать 2/3 членов Совета, которые являются судьями, а также 2/3 членов Совета, которые судьями не являются. При таком раскладе сил, по мнению движения "Сила народа", судьи окажутся в руках бывшей правящей партии "Единое национальное движение". По словам депутатов, эта партия в 2004 году начала узурпацию власти именно с присвоения судебной власти. Посол США поощряет риторику, направленную на войну в Грузии - депутаты >>"Мы все помним, что у посольства и "Национального движения" была полная гармония касательно судебной системы, которая превратилась в один из главных механизмов авторитаризма, репрессивной машины, давления на людей и рэкета бизнеса", - говорится в заявлении. Что касается принципа избираемости председателей судов, по мнению депутатов, это означает внесение политики в судебную систему, провоцирование персональных конфликтов между судьями и дестабилизацию системы. Именно поэтому, в странах с развитой демократией нет таких аналогов. Все имеют право задавать вопросы послу США - депутат "Грузинской мечты">>По словам членов движения "Сила народа", посольство США настаивает на бессрочном назначении трех судей Верховного суда Грузии - Нино Бекаури, Екатерины Гаситашвили и Зураба Дзлиеришвили. Покинувшие правящую партию депутаты заострили внимание на Бекаури, которая, по их данным, является самым недисциплинированным судьей - с 2017 года она рассмотрела 560 дел с нарушением сроков.
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политика, грузия, новости, келли дегнан, созар субари, дмитрий хундадзе, сша, грузинская мечта, посольство сша в грузии, парламент грузии
политика, грузия, новости, келли дегнан, созар субари, дмитрий хундадзе, сша, грузинская мечта, посольство сша в грузии, парламент грузии
Депутаты: посольство США пытается усилить "радикальную оппозицию" Грузии
14:17 16.08.2022 (обновлено: 14:19 16.08.2022)
Покинувшие "Грузинскую мечту" депутаты намерены сделать все возможное, чтобы пресечь "порочную практику"
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Письмо посольства США, отправленное парламенту Грузии два дня назад, касательно судебной реформы говорит о стремлении дипмиссии ослабить государственные институты страны и усилить "радикальную оппозицию", говорится в заявлении депутатов, покинувших правящую "Грузинскую мечту".
Депутаты Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили ушли из "Грузинской мечты", чтобы свободно высказывать свое мнение, при этом не ставя партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение. В начале августа они основали общественное движение "Сила народа".
"В документе слово "должны" использовано 60 раз, а "рекомендацию" по конкретным вопросам посольство дает парламенту 9 раз. Уже этот факт демонстрирует неуважительное и грубое отношение к суверенитету и государственным институтам Грузии", - говорится в заявлении.
Депутаты расценили письмо от посольства США как "инструкцию" и указали на "тяжелые ассоциации" с советским прошлым.
По их словам, в последние годы сложилась "порочная практика", когда представители американского посольства присутствуют на встречах парламентских рабочих групп и принимают участие в законотворчестве.
"В суверенном государстве такая практика совершенно неприемлема, каким бы стратегическим ни было партнерство двух государств. Мы все сделаем для того, чтобы подобная практика была пресечена хотя бы в будущем", - говорится в заявлении.
Депутаты подчеркнули, что на этот раз посольство США требует внесения пяти поправок в Конституцию Грузии. При этом речь идет об изменении норм, которые Венецианская комиссия оценила как справедливые. Венецианская комиссия - это консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы.
"Это еще раз наводит нас на мысль, что ослабление стабильности государства является самоцелью посольства", - сказано в заявлении.
Три "инструкции"
Депутаты назвали "инструкции посольства" абсурдными, особенно три из них - о правилах избрания судей Верховного суда квалифицированным большинством, принцип избираемости председателей судов и бессрочное назначение трех судей Верховного суда.
По словам депутатов, посольство США настаивает на том, чтобы парламент избирал судей Верховного суда Грузии не простым большинством, а 3/5. Кроме того, Высший совет юстиции должен назначать судей двойным большинством. То есть, кандидата должны поддержать 2/3 членов Совета, которые являются судьями, а также 2/3 членов Совета, которые судьями не являются.
"Предложенные в инструкции посольства нормы не имеют аналога в демократическом мире... В случае учета этих инструкций, оппозиция берет полный контроль над избранием и назначением судей", - сказано в заявлении.
При таком раскладе сил, по мнению движения "Сила народа", судьи окажутся в руках бывшей правящей партии "Единое национальное движение". По словам депутатов, эта партия в 2004 году начала узурпацию власти именно с присвоения судебной власти.
"Мы все помним, что у посольства и "Национального движения" была полная гармония касательно судебной системы, которая превратилась в один из главных механизмов авторитаризма, репрессивной машины, давления на людей и рэкета бизнеса", - говорится в заявлении
.
Что касается принципа избираемости председателей судов, по мнению депутатов, это означает внесение политики в судебную систему, провоцирование персональных конфликтов между судьями и дестабилизацию системы. Именно поэтому, в странах с развитой демократией нет таких аналогов.
По словам членов движения "Сила народа", посольство США настаивает на бессрочном назначении трех судей Верховного суда Грузии - Нино Бекаури, Екатерины Гаситашвили и Зураба Дзлиеришвили.
Покинувшие правящую партию депутаты заострили внимание на Бекаури, которая, по их данным, является самым недисциплинированным судьей - с 2017 года она рассмотрела 560 дел с нарушением сроков.