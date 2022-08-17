https://sputnik-georgia.ru/20220817/prezident-gruzii-gotova-predostavit-svoyu-rezidentsiyu-regionam-269556440.html

Президент Грузии готова предоставить свою резиденцию регионам

Президент Грузии готова предоставить свою резиденцию регионам

По задумке президента, должны пройти выставки, концерты и другие мероприятия 17.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-17T22:32+0400

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила свою резиденцию - дворец Орбелиани - в качестве места проведения мероприятий в рамках Недели регионов.Согласно предложенной президентом идее, в рамках Недели регионов в ее резиденции должны пройти выставки, концерты и другие мероприятия.По ее словам, в интеграции Грузии в Евросоюз правительству должно помочь общество.Развитие регионов – один из приоритетов правительства Грузии. Центральная власть уже предоставила районам право формировать свой бюджет, планировать внутренние активности и развиваться в соответствии с нуждами населения.Страсти по 12 пунктам, или Как оппозиция и "Грузинская мечта" работают над условиями ЕС>>Кроме того власти осуществляют множество государственных проектов по улучшению дорожной инфраструктуры, систем обеспечения городов и транспорта.

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