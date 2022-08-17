https://sputnik-georgia.ru/20220817/prezident-gruzii-gotova-predostavit-svoyu-rezidentsiyu-regionam-269556440.html
Президент Грузии готова предоставить свою резиденцию регионам
Президент Грузии готова предоставить свою резиденцию регионам
По задумке президента, должны пройти выставки, концерты и другие мероприятия 17.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-17T22:32+0400
2022-08-17T22:32+0400
2022-08-17T22:43+0400
грузия
политика
новости
зугдиди
саломе зурабишвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24353/83/243538332_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_397d8597c8106d20ddc77b255dd33964.jpg
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила свою резиденцию - дворец Орбелиани - в качестве места проведения мероприятий в рамках Недели регионов.Согласно предложенной президентом идее, в рамках Недели регионов в ее резиденции должны пройти выставки, концерты и другие мероприятия.По ее словам, в интеграции Грузии в Евросоюз правительству должно помочь общество.Развитие регионов – один из приоритетов правительства Грузии. Центральная власть уже предоставила районам право формировать свой бюджет, планировать внутренние активности и развиваться в соответствии с нуждами населения.Страсти по 12 пунктам, или Как оппозиция и "Грузинская мечта" работают над условиями ЕС>>Кроме того власти осуществляют множество государственных проектов по улучшению дорожной инфраструктуры, систем обеспечения городов и транспорта.
зугдиди
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24353/83/243538332_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_41615ef1d416e5978e021381946f344c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, зугдиди, саломе зурабишвили
грузия, политика, новости, зугдиди, саломе зурабишвили
Президент Грузии готова предоставить свою резиденцию регионам
22:32 17.08.2022 (обновлено: 22:43 17.08.2022)
По задумке президента, должны пройти выставки, концерты и другие мероприятия
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила свою резиденцию - дворец Орбелиани - в качестве места проведения мероприятий в рамках Недели регионов.
Согласно предложенной президентом идее, в рамках Недели регионов в ее резиденции должны пройти выставки, концерты и другие мероприятия.
"Для страны важно и необходимо развивать регионы. Вы представляете реальную силу и надежду. Сейчас мы готовимся к последнему этапу интеграции в Евросоюз, и важно включение и участие регионов в этом процессе", - сказала Зурабишвили на встрече с населением в городе Зугдиди.
По ее словам, в интеграции Грузии в Евросоюз правительству должно помочь общество.
Развитие регионов – один из приоритетов правительства Грузии. Центральная власть уже предоставила районам право формировать свой бюджет, планировать внутренние активности и развиваться в соответствии с нуждами населения.
Кроме того власти осуществляют множество государственных проектов по улучшению дорожной инфраструктуры, систем обеспечения городов и транспорта.