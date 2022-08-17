https://sputnik-georgia.ru/20220817/strasti-po-12-punktam-ili-kak-oppozitsiya-i-gruzinskaya-mechta-rabotayut-nad-usloviyami-es-269545793.html
Страсти по 12 пунктам, или Как оппозиция и "Грузинская мечта" работают над условиями ЕС
Страсти по 12 пунктам, или Как оппозиция и "Грузинская мечта" работают над условиями ЕС
Инициатива неправительственного сектора стала причиной новых разногласий между "Грузинской мечтой" и оппозицией 17.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-17T18:58+0400
2022-08-17T18:58+0400
2022-08-17T19:05+0400
политика
грузия
новости
ираклий кобахидзе
мамука хазарадзе
нино ломджария
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Работа над выполнением 12 условий Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата находится в активной стадии, так же как и противостояние правящей "Грузинской мечты" с наиболее критически настроенной частью оппозиции.Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп. Три парламентские партии, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", называют запущенный "Грузинской мечтой" процесс фарсом. У критически настроенной оппозиции - "Единое национальное движение", "Лело для Грузии" и "Стратегия Агмашенебели" - своя повестка дня. Они также работают над 12 пунктами, разрабатывая свои законопроекты, которые будут инициированы на осенней сессии парламента. Эти оппозиционеры проводят активные консультации с поддерживающими их неправительственными организациями. И именно инициатива неправительственного сектора стала причиной новых разногласий с правящей партией. Вопрос касается последнего из 12 условий Евросоюза – избрания нового, приемлемого для всех омбудсмена.Судебная реформа Грузии – рабочая группа достигла договоренности по двум вопросам>>Ранее в СМИ появилась информация, что "Грузинская мечта" без участия оппонентов определилась с кандидатом. Лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе опроверг это, заявив, что кандидатуру придется согласовывать с оппозицией, так как избрание Народного защитника требует высокого кворума.НПО настаивают на том, что кандидатуру нового омбудсмена должны выбрать именно они. Он подчеркнул, что кандидатура Народного защитника должна быть согласована между политическими партиями.Отказывающаяся работать в предложенном "Грузинской мечтой" формате оппозиция поддержала инициативу НПО. "Мы приветствуем любые консультации и приветствуем назначение независимого и непредвзятого Народного защитника", - сказал лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе.Отчет Евросоюза по Грузии – реакция политиков>>Готовы поддержать инициативу НПО и в партии "Единое национальное движение".Срок полномочий действующего омбудсмена Нино Ломджария истекает в декабре. По Конституции, она не может быть избрана на второй срок. При этом для избрания нового кандидата необходима поддержка минимум 90 депутатов. У правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузи" всего 80 мандатов.Кто такой Народный защитник?Народный защитник в Грузии представляет собой независимый институт по защите прав человека, обладающий широкими полномочиями.Представители аппарата омбудсмена – единственные, кто имеют неограниченный доступ в тюрьмы и другие закрытые государственные и частные учреждения – пансионаты, клиники и так далее.Кобахидзе: в Грузии одна власть и один формат для выполнения условий ЕС>>Кроме того, Народный защитник имеет право давать рекомендации и замечания по законопроектам, требовать возбуждения уголовного дела, высказывать мнение в качестве "друга суда" в связи с конкретным процессом, требовать создания следственной комиссии в парламенте, а также представлять членов попечительского и совета юрпомощи Общественного вещателя Грузии.
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, мамука хазарадзе, нино ломджария, грузинская мечта
Страсти по 12 пунктам, или Как оппозиция и "Грузинская мечта" работают над условиями ЕС
18:58 17.08.2022 (обновлено: 19:05 17.08.2022)
Инициатива неправительственного сектора стала причиной новых разногласий между "Грузинской мечтой" и оппозицией
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Работа над выполнением 12 условий Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата находится в активной стадии, так же как и противостояние правящей "Грузинской мечты" с наиболее критически настроенной частью оппозиции.
Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп. Три парламентские партии, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", называют запущенный "Грузинской мечтой" процесс фарсом.
"Состоялось около 30 встреч рабочих групп. В активной фазе находится согласование позиций в некоторых группах. В одном направлении уже есть конкретный результат и пакет поправок инициирован", - сказал член парламентского большинства Гиви Миканадзе.
У критически настроенной оппозиции - "Единое национальное движение", "Лело для Грузии" и "Стратегия Агмашенебели" - своя повестка дня. Они также работают над 12 пунктами, разрабатывая свои законопроекты, которые будут инициированы на осенней сессии парламента.
Эти оппозиционеры проводят активные консультации с поддерживающими их неправительственными организациями. И именно инициатива неправительственного сектора стала причиной новых разногласий с правящей партией.
Вопрос касается последнего из 12 условий Евросоюза – избрания нового, приемлемого для всех омбудсмена.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Грузинская мечта" без участия оппонентов определилась с кандидатом. Лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе опроверг это, заявив, что кандидатуру придется согласовывать с оппозицией, так как избрание Народного защитника требует высокого кворума.
НПО настаивают на том, что кандидатуру нового омбудсмена должны выбрать именно они.
"Парламентские процедуры, безусловно, предполагают участие гражданского сектора. Но включение гражданского сектора ни в коем случае не должно заменять процедуры, предусмотренные регламентом", - заявил депутат от "Грузинской мечты" Михаил Сарджвеладзе.
Он подчеркнул, что кандидатура Народного защитника должна быть согласована между политическими партиями.
Отказывающаяся работать в предложенном "Грузинской мечтой" формате оппозиция поддержала инициативу НПО.
"Мы приветствуем любые консультации и приветствуем назначение независимого и непредвзятого Народного защитника", - сказал лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе.
Готовы поддержать инициативу НПО и в партии "Единое национальное движение".
"В случае избрания Народного защитника у НПО должно быть преимущество. Кандидат должен нравиться им, и они должны делать конкретный выбор, а уже после нужен консенсус партий по поводу кандидата", - сказал член партии Бачо Долидзе.
Срок полномочий действующего омбудсмена Нино Ломджария истекает в декабре. По Конституции, она не может быть избрана на второй срок. При этом для избрания нового кандидата необходима поддержка минимум 90 депутатов. У правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузи" всего 80 мандатов.
Кто такой Народный защитник?
Народный защитник в Грузии представляет собой независимый институт по защите прав человека, обладающий широкими полномочиями.
Представители аппарата омбудсмена – единственные, кто имеют неограниченный доступ в тюрьмы и другие закрытые государственные и частные учреждения – пансионаты, клиники и так далее.
Кроме того, Народный защитник имеет право давать рекомендации и замечания по законопроектам, требовать возбуждения уголовного дела, высказывать мнение в качестве "друга суда" в связи с конкретным процессом, требовать создания следственной комиссии в парламенте, а также представлять членов попечительского и совета юрпомощи Общественного вещателя Грузии.