https://sputnik-georgia.ru/20220817/strasti-po-12-punktam-ili-kak-oppozitsiya-i-gruzinskaya-mechta-rabotayut-nad-usloviyami-es-269545793.html

Страсти по 12 пунктам, или Как оппозиция и "Грузинская мечта" работают над условиями ЕС

Страсти по 12 пунктам, или Как оппозиция и "Грузинская мечта" работают над условиями ЕС

Инициатива неправительственного сектора стала причиной новых разногласий между "Грузинской мечтой" и оппозицией 17.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-17T18:58+0400

2022-08-17T18:58+0400

2022-08-17T19:05+0400

политика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

мамука хазарадзе

нино ломджария

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Работа над выполнением 12 условий Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата находится в активной стадии, так же как и противостояние правящей "Грузинской мечты" с наиболее критически настроенной частью оппозиции.Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп. Три парламентские партии, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", называют запущенный "Грузинской мечтой" процесс фарсом. У критически настроенной оппозиции - "Единое национальное движение", "Лело для Грузии" и "Стратегия Агмашенебели" - своя повестка дня. Они также работают над 12 пунктами, разрабатывая свои законопроекты, которые будут инициированы на осенней сессии парламента. Эти оппозиционеры проводят активные консультации с поддерживающими их неправительственными организациями. И именно инициатива неправительственного сектора стала причиной новых разногласий с правящей партией. Вопрос касается последнего из 12 условий Евросоюза – избрания нового, приемлемого для всех омбудсмена.Судебная реформа Грузии – рабочая группа достигла договоренности по двум вопросам>>Ранее в СМИ появилась информация, что "Грузинская мечта" без участия оппонентов определилась с кандидатом. Лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе опроверг это, заявив, что кандидатуру придется согласовывать с оппозицией, так как избрание Народного защитника требует высокого кворума.НПО настаивают на том, что кандидатуру нового омбудсмена должны выбрать именно они. Он подчеркнул, что кандидатура Народного защитника должна быть согласована между политическими партиями.Отказывающаяся работать в предложенном "Грузинской мечтой" формате оппозиция поддержала инициативу НПО. "Мы приветствуем любые консультации и приветствуем назначение независимого и непредвзятого Народного защитника", - сказал лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе.Отчет Евросоюза по Грузии – реакция политиков>>Готовы поддержать инициативу НПО и в партии "Единое национальное движение".Срок полномочий действующего омбудсмена Нино Ломджария истекает в декабре. По Конституции, она не может быть избрана на второй срок. При этом для избрания нового кандидата необходима поддержка минимум 90 депутатов. У правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузи" всего 80 мандатов.Кто такой Народный защитник?Народный защитник в Грузии представляет собой независимый институт по защите прав человека, обладающий широкими полномочиями.Представители аппарата омбудсмена – единственные, кто имеют неограниченный доступ в тюрьмы и другие закрытые государственные и частные учреждения – пансионаты, клиники и так далее.Кобахидзе: в Грузии одна власть и один формат для выполнения условий ЕС>>Кроме того, Народный защитник имеет право давать рекомендации и замечания по законопроектам, требовать возбуждения уголовного дела, высказывать мнение в качестве "друга суда" в связи с конкретным процессом, требовать создания следственной комиссии в парламенте, а также представлять членов попечительского и совета юрпомощи Общественного вещателя Грузии.

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, мамука хазарадзе, нино ломджария, грузинская мечта