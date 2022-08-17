https://sputnik-georgia.ru/20220817/prokuratura-predyavila-televeduschemu-mtavari-arkhi-obvinenie-v-iznasilovanii-269548833.html

Прокуратура предъявила телеведущему "Мтавари архи" обвинение в изнасиловании

Прокуратура предъявила телеведущему "Мтавари архи" обвинение в изнасиловании

Преступление, по данным следствия, было совершено на почве мести и с мотивом гендерной нетерпимости 17.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-17T19:45+0400

2022-08-17T19:45+0400

2022-08-17T19:56+0400

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Прокуратура предъявила ведущему телеканала "Мтавари архи" Лаше Накаидзе обвинения по трем статьям УК Грузии - семейное насилие, изнасилование члена семьи и грозы убийством в адрес члена семьи.Накаидзе был задержан 16 августа.Проведенное МВД следствие установило, что Накаидзе 15 августа на почве мести и с мотивом гендерной нетерпимости, демонстрируя нож и пистолет и угрожая убийством, несколько раз ударил А.П., а также применил некий колющий предмет для нанесения физической боли жертве. После этого, по данным следствия, с применением силы и с угрозами применения силы изнасиловал А.П.На суде прокуратура будет ходатайствовать о помещении Накаидзе под арест на время следствия. Преступность в Грузии: новая статистика>>В случае подтверждения вины Накаидзе грозит от 6 до 8 лет тюрьмы.Телекомпания "Мтавари архи" уже сделала заявление в связи с произошедшим, отметив, что выступает против любого насилия, особенно когда речь идет о насилии со стороны мужчины в отношении женщины.Исходя из тяжести обвинений, "Мтавари архи" принял решение приостановить сотрудничество с Накаидзе. Если же будет доказана его невиновность, телеканал готов рассмотреть возможность возобновления деловых отношений.

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