https://sputnik-georgia.ru/20220817/voz-vaktsiny-protiv-ospy-obezyan-effektivny-ne-na-100-269553814.html

ВОЗ: вакцины против оспы обезьян эффективны не на 100%

ВОЗ: вакцины против оспы обезьян эффективны не на 100%

Каждый человек, который считает себя подверженным риску, должен сократить количество своих половых партнеров, заявили в ВОЗ 17.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-17T20:49+0400

2022-08-17T20:49+0400

2022-08-17T20:49+0400

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Вакцины против оспы обезьян не обладают 100-процентной эффективностью, люди сами должны проявлять осторожность, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Розамунда Льюиса.По его словам, это напоминает о том, что вакцина - не панацея."Каждый человек, который считает себя подверженным риску, должен сократить количество своих половых партнеров, рискованных сексуальных отношений. Следует подождать второй дозы, чтобы вакцина могла дать оптимальную реакцию", - сказала Льюис.ВОЗ готова помочь Грузии в борьбе с оспой обезьян>>Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.Первоначальные симптомы оспы обезьян – лихорадка, мигрень, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Возможно появление сыпи, часто начинающейся на лице, а затем распространяющейся на других частях тела.

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в мире, новости, общество, оспа обезьян, всемирная организация здравоохранения