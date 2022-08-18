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Испания задержала в океане судно с 400 кг кокаина
Испания задержала в океане судно с 400 кг кокаина
Задержанное судно плавало в Атлантике под польским флагом 18.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-18T20:38+0400
2022-08-18T20:38+0400
2022-08-18T20:43+0400
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Испания задержала в водах Атлантического океана судно, на борту которого находилось 400 килограммов кокаина, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте резиденции испанского правительства.Отмечается, что судно подозревалось в незаконном перевозе наркотиков из Южной Америки. Задержание произошло 5 августа. По данным правительства, два члена экипажа, имеющих болгарское гражданство, были задержаны, а судно доставлено в порт Кадис на юге Испании для тщательного обыска.В сообщении подчеркивается, что наркотики были спрятаны в двойном дне кормовой части лодки.По данным правительства, операция проводилась в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков на "Атлантическом кокаиновом маршруте", который используется южноамериканскими парусными судами, которые переправляют наркотики на европейский континент.
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в мире, происшествия, новости, испания, кокаин
в мире, происшествия, новости, испания, кокаин
Испания задержала в океане судно с 400 кг кокаина
20:38 18.08.2022 (обновлено: 20:43 18.08.2022)
Задержанное судно плавало в Атлантике под польским флагом
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Испания задержала в водах Атлантического океана судно, на борту которого находилось 400 килограммов кокаина, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте резиденции испанского правительства.
"Служба таможенного надзора государственной налоговой службы в ходе совместной операции с национальной полицией перехватила 15,85-метровое парусное судно "Frea" под польским флагом в 500 морских милях от Азорских островов, когда оно перевозило около 400 килограммов кокаина стоимостью около 15 миллионов евро", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.
Отмечается, что судно подозревалось в незаконном перевозе наркотиков из Южной Америки. Задержание произошло 5 августа. По данным правительства, два члена экипажа, имеющих болгарское гражданство, были задержаны, а судно доставлено в порт Кадис на юге Испании для тщательного обыска.
В сообщении подчеркивается, что наркотики были спрятаны в двойном дне кормовой части лодки.
По данным правительства, операция проводилась в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков на "Атлантическом кокаиновом маршруте", который используется южноамериканскими парусными судами, которые переправляют наркотики на европейский континент.