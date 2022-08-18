https://sputnik-georgia.ru/20220818/ispaniya-zaderzhala-v-okeane-sudno-s-400-kg-kokaina-269587390.html

Испания задержала в океане судно с 400 кг кокаина

Испания задержала в океане судно с 400 кг кокаина

Задержанное судно плавало в Атлантике под польским флагом 18.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-18T20:38+0400

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Испания задержала в водах Атлантического океана судно, на борту которого находилось 400 килограммов кокаина, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте резиденции испанского правительства.Отмечается, что судно подозревалось в незаконном перевозе наркотиков из Южной Америки. Задержание произошло 5 августа. По данным правительства, два члена экипажа, имеющих болгарское гражданство, были задержаны, а судно доставлено в порт Кадис на юге Испании для тщательного обыска.В сообщении подчеркивается, что наркотики были спрятаны в двойном дне кормовой части лодки.По данным правительства, операция проводилась в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков на "Атлантическом кокаиновом маршруте", который используется южноамериканскими парусными судами, которые переправляют наркотики на европейский континент.

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