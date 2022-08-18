https://sputnik-georgia.ru/20220818/obvinyaemykh-v-popytke-prodazhi-radioaktivnykh-veschestv-otpravili-do-prigovora-v-tyurmu-269589034.html

Обвиняемых в попытке продажи радиоактивных веществ отправили до приговора в тюрьму

Обвиняемых в попытке продажи радиоактивных веществ отправили до приговора в тюрьму

Обвиняемые незаконно хранили в Тбилиси и в Кахети радиоактивное вещество с опасным гамма-излучением 18.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-18T22:04+0400

2022-08-18T22:04+0400

2022-08-18T22:19+0400

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения всем трем обвиняемым в незаконном хранении, приобретении и попытке продажи радиоактивных веществ.Как заявил адвокат задержанных Зураб Чанкселиани, его подзащитные частично признали свою вину, однако утверждают, что не знали о вреде вещества.Следствие установило, что задержанные в Тбилиси и в доме в районе Сагареджо незаконно хранили радиоактивное вещество с опасным гамма-излучением. Название вещества не разглашается.В Грузии пресечена попытка продажи радиоактивных веществ >>Кроме того, расследование установило, что члены преступной группировка активно искали покупателя вещества, сохраняли конспирацию, меняя место расположения вещества, и попытались в итоге продать его за 1,2 миллиона долларов. Тогда и произошло задержание обвиняемых, отмечает СГБ.Задержанным предъявлено обвинение в незаконном хранении и приобретении радиоактивных веществ. В случае подтверждения вины они проведут за решеткой от 5 до 10 лет.

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