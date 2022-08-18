https://sputnik-georgia.ru/20220818/obvinyaemyy-v-iznasilovanii-veduschiy-tv-mtavari-arkhi-pomeschen-pod-arest-269569388.html
Обвиняемый в изнасиловании ведущий ТВ "Мтавари архи" помещен под арест
Обвиняемый в изнасиловании ведущий ТВ "Мтавари архи" помещен под арест
По просьбе стороны обвинения судья закрыл заседание, так как речь идет о сексуальном насилии 18.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-18T12:18+0400
2022-08-18T12:18+0400
2022-08-18T12:36+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал арест в качестве меры пресечения для ведущего телеканала "Мтавари архи" Лаши Накаидзе, который обвиняется по трем статьям УК Грузии – "Семейное насилие", "Изнасилование члена семьи" и "Угроза убийством в адрес члена семьи".Тем самым суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Кроме того, по просьбе стороны обвинения судья закрыл заседание, так как речь идет о сексуальном насилии. По данным следствия, преступление было совершено 15 августа на почве мести и с мотивом гендерной нетерпимости. Следствие утверждает, что Накаидзе, демонстрируя нож, пистолет и угрожая убийством, несколько раз ударил А. П., а также применил некий колющий предмет для нанесения ей физической боли.После этого, по данным следствия, с применением силы и с угрозами применения силы Накаидзе изнасиловал А. П., говорится в материалах прокуратуры. Преступность в Грузии: новая статистика>>В случае подтверждения вины Накаидзе грозит от 6 до 8 лет тюрьмы.Вскоре после обнародования информации о задержании Накаидзе телекомпания "Мтавари архи" заявила, что приостановит сотрудничество с ним. Если же будет доказана его невиновность, телеканал готов рассмотреть возможность возобновления деловых отношений.Накаидзе вел утреннюю передачу на "Мтавари архи".
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грузия, новости, происшествия
Обвиняемый в изнасиловании ведущий ТВ "Мтавари архи" помещен под арест
12:18 18.08.2022 (обновлено: 12:36 18.08.2022)
По просьбе стороны обвинения судья закрыл заседание, так как речь идет о сексуальном насилии
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал арест в качестве меры пресечения для ведущего телеканала "Мтавари архи" Лаши Накаидзе, который обвиняется по трем статьям УК Грузии – "Семейное насилие", "Изнасилование члена семьи" и "Угроза убийством в адрес члена семьи".
Тем самым суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Кроме того, по просьбе стороны обвинения судья закрыл заседание, так как речь идет о сексуальном насилии.
По данным следствия, преступление было совершено 15 августа на почве мести и с мотивом гендерной нетерпимости. Следствие утверждает, что Накаидзе, демонстрируя нож, пистолет и угрожая убийством, несколько раз ударил А. П., а также применил некий колющий предмет для нанесения ей физической боли.
После этого, по данным следствия, с применением силы и с угрозами применения силы Накаидзе изнасиловал А. П., говорится в материалах прокуратуры.
В случае подтверждения вины Накаидзе грозит от 6 до 8 лет тюрьмы.
Вскоре после обнародования информации о задержании Накаидзе телекомпания "Мтавари архи" заявила, что приостановит сотрудничество с ним. Если же будет доказана его невиновность, телеканал готов рассмотреть возможность возобновления деловых отношений.
Накаидзе вел утреннюю передачу на "Мтавари архи".