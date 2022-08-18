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Проблемы с водой в Рустави: мэр города пожаловалась Комиссии по водоснабжению
Проблемы с водой в Рустави: мэр города пожаловалась Комиссии по водоснабжению
Для полного решения проблемы потребуется несколько лет, однако, поскольку она является срочной, будет вестись интенсивная работа, заявил глава комиссии 18.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-18T21:39+0400
2022-08-18T21:39+0400
2022-08-18T22:11+0400
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давид нармания
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мэрия рустави
национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Мэр Рустави Нино Лацабидзе попросила помощи в решении вопроса с водоснабжением в городе у Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению.Водоснабжением города Рустави занимается компания "Руставицкали". В последние два месяца город снабжается по графику только в ночное время. Жители города еще в начале месяца обратились к мэрии с открытым письмом с просьбой решить проблему.При этом она отметила, что происходящее в Рустави неприемлемо и мэрия использует все рычаги для решения проблемы.В то же время мэр отметила, что главной проблемой является устаревшая система водоснабжения города и мэрия работает над этим вопросом."С нашей стороны был поднят вопрос о необходимости дополнительных инвестиций для замены устаревшей инфраструктуры, которая существует в части водоснабжения", - сказала Лацабидзе.Мэр Рустави попросила оппозиционные партии не мешать решать проблемы города >>Руководитель Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Давид Нармания пообещал, что регулятор займется данным вопросом."На основании обращения мэра Рустави мы проведем общественные слушания и обсудим вопрос, на основании которого, согласно решению комиссии, компании будут назначены дополнительные мероприятия, необходимые для реабилитации сети. Соответственно, мы будем до конца следить за тем, чтобы существующая проблема поэтапно решалась в муниципалитете Рустави. Для полного решения проблемы потребуется несколько лет, однако, поскольку она является срочной, по ней будет вестись интенсивная работа", - сказал Нармания.При этом он отметил, что штрафовать компанию пока не будут.Между тем в Рустави и 19 августа планируется отключение воды на целый день. Компания уже разослала сообщения об аварии жителям города.
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грузия, новости, общество, давид нармания, рустави, мэрия рустави, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
грузия, новости, общество, давид нармания, рустави, мэрия рустави, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
Проблемы с водой в Рустави: мэр города пожаловалась Комиссии по водоснабжению
21:39 18.08.2022 (обновлено: 22:11 18.08.2022)
Для полного решения проблемы потребуется несколько лет, однако, поскольку она является срочной, будет вестись интенсивная работа, заявил глава комиссии
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Мэр Рустави Нино Лацабидзе попросила помощи в решении вопроса с водоснабжением в городе у Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению.
Водоснабжением города Рустави занимается компания "Руставицкали". В последние два месяца город снабжается по графику только в ночное время. Жители города еще в начале месяца обратились к мэрии с открытым письмом с просьбой решить проблему.
"Мы обращались в компанию, которая является частной и обслуживает наш город. У нас также было несколько встреч с ними, но и сегодня почти ни один район не снабжается питьевой водой. Сегодня мы уже обратились к Комиссии с официальным письмом и просим как можно скорее решить эту проблему", - сказала Лацабидзе.
При этом она отметила, что происходящее в Рустави неприемлемо и мэрия использует все рычаги для решения проблемы.
В то же время мэр отметила, что главной проблемой является устаревшая система водоснабжения города и мэрия работает над этим вопросом.
"С нашей стороны был поднят вопрос о необходимости дополнительных инвестиций для замены устаревшей инфраструктуры, которая существует в части водоснабжения", - сказала Лацабидзе.
Руководитель Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Давид Нармания пообещал, что регулятор займется данным вопросом.
"На основании обращения мэра Рустави мы проведем общественные слушания и обсудим вопрос, на основании которого, согласно решению комиссии, компании будут назначены дополнительные мероприятия, необходимые для реабилитации сети. Соответственно, мы будем до конца следить за тем, чтобы существующая проблема поэтапно решалась в муниципалитете Рустави. Для полного решения проблемы потребуется несколько лет, однако, поскольку она является срочной, по ней будет вестись интенсивная работа", - сказал Нармания.
При этом он отметил, что штрафовать компанию пока не будут.
"У нас пока нет законных оснований для штрафов, хотя мы анализируем перебои и их частоту через специальную компьютерную программу. Над этим работает отдельная техническая группа, и когда компания будет выслушана, анализ и результаты будут доложены комиссии, на основании этого мы примем решение", — сказал Нармания.
Между тем в Рустави и 19 августа планируется отключение воды на целый день. Компания уже разослала сообщения об аварии жителям города.