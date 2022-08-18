https://sputnik-georgia.ru/20220818/problemy-s-vodoy-v-rustavi-mer-goroda-pozhalovalas-komissii-po-vodosnabzheniyu-269588820.html

Проблемы с водой в Рустави: мэр города пожаловалась Комиссии по водоснабжению

Проблемы с водой в Рустави: мэр города пожаловалась Комиссии по водоснабжению

Для полного решения проблемы потребуется несколько лет, однако, поскольку она является срочной, будет вестись интенсивная работа, заявил глава комиссии 18.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-18T21:39+0400

2022-08-18T21:39+0400

2022-08-18T22:11+0400

грузия

новости

общество

давид нармания

рустави

мэрия рустави

национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Мэр Рустави Нино Лацабидзе попросила помощи в решении вопроса с водоснабжением в городе у Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению.Водоснабжением города Рустави занимается компания "Руставицкали". В последние два месяца город снабжается по графику только в ночное время. Жители города еще в начале месяца обратились к мэрии с открытым письмом с просьбой решить проблему.При этом она отметила, что происходящее в Рустави неприемлемо и мэрия использует все рычаги для решения проблемы.В то же время мэр отметила, что главной проблемой является устаревшая система водоснабжения города и мэрия работает над этим вопросом."С нашей стороны был поднят вопрос о необходимости дополнительных инвестиций для замены устаревшей инфраструктуры, которая существует в части водоснабжения", - сказала Лацабидзе.Мэр Рустави попросила оппозиционные партии не мешать решать проблемы города >>Руководитель Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Давид Нармания пообещал, что регулятор займется данным вопросом."На основании обращения мэра Рустави мы проведем общественные слушания и обсудим вопрос, на основании которого, согласно решению комиссии, компании будут назначены дополнительные мероприятия, необходимые для реабилитации сети. Соответственно, мы будем до конца следить за тем, чтобы существующая проблема поэтапно решалась в муниципалитете Рустави. Для полного решения проблемы потребуется несколько лет, однако, поскольку она является срочной, по ней будет вестись интенсивная работа", - сказал Нармания.При этом он отметил, что штрафовать компанию пока не будут.Между тем в Рустави и 19 августа планируется отключение воды на целый день. Компания уже разослала сообщения об аварии жителям города.

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грузия, новости, общество, давид нармания, рустави, мэрия рустави, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии