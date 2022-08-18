https://sputnik-georgia.ru/20220818/vospitanniki-detskikh-domov-poluchat-vremennoe-zhile-ot-merii-tbilisi-269556922.html

Воспитанники "детских домов" получат временное жилье от мэрии Тбилиси

Воспитанники "детских домов" получат временное жилье от мэрии Тбилиси

На каждого участника программы мэрия ежемесячно будет выделять около 180 долларов 18.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-18T08:19+0400

2022-08-18T08:19+0400

2022-08-18T08:19+0400

грузия

новости

общество

минздрав

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/0f/250344098_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_50a98cc40f4d9ce95d9bee220680274c.jpg

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Бывшие воспитанники домов семейного типа в возрасте от 18 до 21 года получат временное жилье от мэрии Тбилиси, согласно программе городского правительства, которая вступит в силу с 1 сентября.Этих молодых людей обеспечат временным жильем, в котором будет место для сна и учебы, "мокрая точка", базовая мебель и бытовые предметы.Кроме того, им помогут развить профессиональные навыки и коммуникативные способности, а также окажут психосоциальную поддержку.Для участия в программе нужно будет обратиться в региональный совет при Минздраве Грузии, предоставив удостоверение личности и согласие на получение предлагаемых услуг.На каждого участника программы мэрия ежемесячно будет выделять ваучер в размере 500 лари (около 180 долларов). Эти деньги будет получать организация, предоставляющая услуги.Пенсионеры в Тбилиси смогут бесплатно посещать бассейн>>Поставщик услуг должен соответствовать критериям программы – иметь опыт предоставления соответствующих услуг, команду специалистов, включая психолога и соцработника, иметь возможность предоставлять услуги минимум двум участникам программы и иметь жилье, в котором будет одна спальня, одна кухня, одна рабочая комната, одна общая комната и "мокрая точка".В результате реформы в 2009-2013 года все большие попечительские учреждения в Грузии закрылись и их заменили на альтернативные формы – воспитание по доверенности и малые детские дома семейного типа. В последних дети воспитываются в условиях, максимально приближенных к семейной обстановке, получая при этом помощь психологов.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, минздрав