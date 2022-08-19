https://sputnik-georgia.ru/20220819/bezrabotitsa-v-gruzii-snizilas-vo-vtorom-kvartale-2022-goda-269612650.html

Безработица в Грузии снизилась во втором квартале 2022 года

Безработица в Грузии снизилась во втором квартале 2022 года

Доля трудоспособного экономически активного населения в Грузии во втором квартале 2022 года составила 51,5% 19.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-19T17:01+0400

2022-08-19T17:01+0400

2022-08-19T17:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Уровень безработицы в Грузии во втором квартале 2022 года составил 18,1%, что на 1,3 процентного пункта меньше показателя за первый квартал 2022 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".Во первом квартале 2022 года уровень безработицы в Грузии составлял 19,4%, в четвертом квартале 2021 года – 19%, во третьем квартале – 19,5%.Безработица в цифрахУровень безработицы в Грузии во втором квартале 2022 года понизился на четыре процентных пункта по сравнению с тем же периодом 2021 года, когда он составлял 22,1%.За отчетный период число безработных снизилось на 63 тысячи человек или 18,3% по сравнению с тем же периодом 2021 года и составило 281,6 тысячи человек.По данным Сакстата, уровень безработицы в сельских поселениях намного ниже по сравнению с городским. Во втором квартале 2022 года, по сравнению с тем же периодом 2021 года, безработица как в городских, так и в сельских поселениях снизилась на 3,9 процентного пункта, составила 20,2 и 15,1% соответственно.Строительство в кредит и решение проблемы безработицы – власти Грузии наметили планы >>Уровень безработицы традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин. Во втором квартале 2022 года, по сравнению с тем же периодом 2021 года, этот показатель среди мужчин снизился на четыре процентных пункта до 20,5%, а среди женщин – на 3,8 процентного пункта до 15,0%.Активность населенияПо данным Сакстата, показатель трудоспособного экономически активного населения в Грузии во втором квартале 2022 года составил 51,5% – на 0,1 процентного пункта выше по сравнению с тем же периодом 2021 года."Уровень активности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, понизился в городских поселениях на 1,6 процентного пункта, а в сельских поселениях вырос на 2,3 процентного пункта. Уровень занятости по всей стране повысился на 2,1 процентного пункта и составил 42,2%", – говорится в материалах Сакстата.Доля нанятых работников от общего числа трудоустроенных во втором квартале текущего года составила 68,4%, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем за тот же период 2021 года.Число нанятых работников во втором квартале в Грузии выросло на 36,2 тысячи человек или 4,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составило 867,9 тысячи человек. Число самозанятых выросло на 19,4 тысячи (5,1) и составило 401,2 тысячи.Уровень активности у мужчин выше, чем у женщин. Во втором квартале этот показатель у женщин составил 40,8%, а у мужчин – 64,2%. При этом уровень активности женщин вырос на 0,1 процентного пункта, а мужчин – на 0,5 процентного пункта.

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грузия, новости, безработица, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"