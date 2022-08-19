https://sputnik-georgia.ru/20220819/chislo-obrascheniy-s-solnechnymi-ozhogami-v-gruzii-vyroslo-pochti-na-tret-269619702.html

Число обращений с солнечными ожогами в Грузии выросло почти на треть

Число обращений с солнечными ожогами в Грузии выросло почти на треть

У детей в основном ожоги не вызваны принятием загара, а долгими играми на берегу бассейна или моря, заявил врач 19.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-19T21:36+0400

2022-08-19T21:36+0400

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. За последнее время в Грузии число обращений к врачу с солнечными ожогами у детей выросло на 20-30%, заявил глава тбилисского ожогового центра Гуга Кашибадзе.В Тбилиси уже месяц держится солнечная погода. Температура днем не опускается ниже 35 градусов по Цельсию.Всего в ожоговый центр по данным Кашибадзе за лето попали 30 детей."Самый тяжелый случай был в этом году. К нам привезли из Батуми двухлетнего ребенка, его родители не граждане Грузии. Ребенок долго играл у бассейна. Ему понадобились реанимация и долгое лечение", - сказал Кашибадзе.Врачи призывают родителей быть более осторожными и соблюдать конкретные рекомендации, чтобы избежать подобных проблем.Загар любой ценой: в Грузии зафиксирован первый в этом году случай ожога отваром из инжира >>Кашибадзе советует купить для детей специальные закрытые купальники, чтобы тело и кожа были максимально защищены от солнца, также он советует использовать солнцезащитные средства, надеть на ребенка шапочку светлого цвета.Чаще всего с сильными ожогами попадают именно дети. Сильная усталость, потеря сознания, головная боль, сонливость, рвота – это основные симптомы солнечного удара.Загар с последствиями - солнечные ожоги в Тбилиси получили не менее 400 человек >>Как отмечают врачи, на берегу моря или бассейне самый высокий риск получения солнечного удара и ожогов, однако специалисты предупреждают, что от этого человек не застрахован даже в машине.

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грузия, новости, общество, ожоговый центр тбилиси, загар