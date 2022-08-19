https://sputnik-georgia.ru/20220819/deputat-borotsya-nado-no-tolko-zakonnymi-metodami-269594315.html

Депутат: бороться надо, но только законными методами

Депутат: бороться надо, но только законными методами

Ранее оппозиционер Джапаридзе сказал, что он и его единомышленники "готовы пойти на многое, в том числе на захват зданий" 19.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-19T10:39+0400

2022-08-19T10:39+0400

2022-08-19T10:39+0400

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зураб джапаридзе

грузинская мечта

партия "для грузии"

евросоюз

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Бороться с властями последовательными шагами всегда имеет смысл, главное, чтобы действия не выходили за рамки Конституции, заявил депутат парламента Грузии, член партии "Для Грузии" Михаил Даушвили. Ранее лидеры нескольких оппозиционных партий заявили, что планируют объявить неповиновение властям. Более того, лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе сказал, что он и его единомышленники "готовы пойти на многое, в том числе на захват зданий". Доказательством этого, по его словам, стали выборы в местные органы власти в 2021 году, в результате которых правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" потеряла единоличное управление в нескольких крупных муниципалитетах. "Последовательная методичная борьба всегда имеет смысл. Я абсолютно уверен, что "Грузинская мечта" сменится", – заявил Даушвили. По его словам, на сегодняшний день главная задача – получение Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз, а не разговоры о том, чтобы прибегать к антиконституционным действиям. Они сеют безнадежность – вице-спикер Иоселиани о планах части оппозиции>>"Мы не исключаем любые формы выражения, которые входят в рамки Конституции", – отметил Даушвили.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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политика, грузия, новости, зураб джапаридзе, грузинская мечта, партия "для грузии", евросоюз