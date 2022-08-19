https://sputnik-georgia.ru/20220819/detali-ubiystva-v-shida-kartli--politsiya-zaderzhala-obvinyaemogo-269603859.html

Детали убийства в Шида Картли – полиция задержала обвиняемого

Детали убийства в Шида Картли – полиция задержала обвиняемого

Следствие идет по статье УК Грузии – "Умышленное убийство" 19.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-19T14:00+0400

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шида картли

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Полиция региона Шида Картли по горячим следам задержала человека, обвиняемого в убийстве, сообщается на сайте министерства внутренних дел Грузии.Задержан 34-летний Т. К. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.Следствие установило, что обвиняемый в селе Авлеви Карельского района на почве словесной перепалки задушил 29-летнюю Т. Ч. Следствие идет по статье УК Грузии – "Умышленное убийство".В Шида Картли убита молодая женщина >>>Обвиняемый был сожителем убитой. По словам местных жителей, молодая женщина лечилась в одной из психиатрических клиник Тбилиси, где и познакомилась с этим мужчиной. Позднее они продолжили жить у родителей женщины и получали медикаменты под их наблюдением.

шида картли

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преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, шида картли