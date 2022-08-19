https://sputnik-georgia.ru/20220819/gensek-oon-bez-udobreniy-iz-rossii-v-2023-mozhet-ne-khvatit-prodovolstviya-269618754.html

Генсек ООН: в 2023 году может не хватить продовольствия

Генсек ООН: в 2023 году может не хватить продовольствия

Должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на мировые рынки продуктов питания из РФ и удобрений, заявил генсек ООН 19.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-19T20:34+0400

2022-08-19T20:34+0400

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Без поставок удобрений из России в 2023 году может не хватить продовольствия, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш во время посещения порта в Одессе.Гутерреш в рамках визита на Украину прибыл в одесский порт. Накануне он принял участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и президентом Турции Тайипом Эрдоганом во Львове.По словам генсека ООН, "без удобрений в 2022 году в 2023 году может не хватить продовольствия".В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет.Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.Кто реально виновен в глобальном продовольственном кризисе? >>Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.

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в мире, новости, политика, оон, антониу гутерриш, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022