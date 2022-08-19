https://sputnik-georgia.ru/20220819/gruziya-i-armeniya-planiruyut-razvivat-torgovye-svyazi-269618004.html
Грузия и Армения планируют развивать торговые связи
Грузия и Армения планируют развивать торговые связи
Гарибашвили выразил Пашиняну соболезнования в связи с трагедией из-за взрыва в торговом центре Еревана 14 августа 19.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-19T19:45+0400
2022-08-19T19:45+0400
2022-08-19T19:45+0400
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никол пашинян
грузино-армянские отношения
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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Важность дальнейшего углубления тесных партнерских и дружеских отношений между Грузией и Арменией обсудили премьеры двух стран Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян в ходе встречи тет-а-тет, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.Премьер Армении находится в Грузии с двухдневным визитом, в рамках которого состоялось открытие "Моста дружбы" через реку Дебед у грузино-армянской границы. После официальной церемонии открытия премьеры двух стран провели рабочую встречу.Гарибашвили выразил Пашиняну соболезнования в связи с трагедией из-за взрыва в торговом центре Еревана 14 августа.В ходе выступления премьер Армении подчеркнул, что коммуникационные пути имеют ключевое значение для торгово-экономических отношений, которые позволяют интегрироваться в мировую экономику и обеспечивают жизненно важные связи на национальном, региональном и международном уровнях.По его словам, в условиях нынешних сложнейших вызовов наблюдается заметный рост грузино-армянских торгово-экономических отношений, что является результатом постоянной, последовательной и совместной работы."На фоне наших интенсивных отношений, когда мы возвращаемся и сравниваем цифры, мы видим такие положительные тенденции, это нас настраивает на то, чтобы сделать интенсивными наши дальнейшие отношения", - заявил Пашинян.Гарибашвили: "Мост дружбы" олицетворяет связь между Арменией и Грузией >>Грузино-армянские торгово-экономические отношения имеют большой потенциал, и мы должны использовать эту возможность в нашей работе. Есть возможности в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, информатике, телекоммуникациях, энергетике, туризме и других областях.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. За 30 лет дипотношений Грузия и Армения оформили между собой десятки документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.Торговый оборот между странами за январь-июль составил 593,5 миллиона долларов, что на 48,3% больше чем за аналогичный период 2021 года. А экспорт грузинской продукции в Армению за семь месяцев с начало года увеличился на 96,3% и составил 251,5 миллион долларов.
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грузия, новости, политика, экономика, армения, ираклий гарибашвили, никол пашинян, грузино-армянские отношения
грузия, новости, политика, экономика, армения, ираклий гарибашвили, никол пашинян, грузино-армянские отношения
Грузия и Армения планируют развивать торговые связи
Гарибашвили выразил Пашиняну соболезнования в связи с трагедией из-за взрыва в торговом центре Еревана 14 августа
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Важность дальнейшего углубления тесных партнерских и дружеских отношений между Грузией и Арменией обсудили премьеры двух стран Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян в ходе встречи тет-а-тет, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.
Премьер Армении находится в Грузии с двухдневным визитом, в рамках которого состоялось открытие "Моста дружбы" через реку Дебед у грузино-армянской границы. После официальной церемонии открытия премьеры двух стран провели рабочую встречу.
По информации Администрации, главы правительств Грузии и Армении обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, логистической и культурной сферах. Кроме того, на встрече была отмечена важная роль и усилия Грузии в содействии миру и стабильности в регионе.
Гарибашвили выразил Пашиняну соболезнования в связи с трагедией из-за взрыва в торговом центре Еревана 14 августа.
Новый "Мост дружбы" – это 160-метровый четырехполосный мост современных стандартов, построенный на территории двух государств, является уникальным проектом в регионе. В результате его ввода в эксплуатацию пропускная способность на границе будет увеличена в два раза.
В ходе выступления премьер Армении подчеркнул, что коммуникационные пути имеют ключевое значение для торгово-экономических отношений, которые позволяют интегрироваться в мировую экономику и обеспечивают жизненно важные связи на национальном, региональном и международном уровнях.
По его словам, в условиях нынешних сложнейших вызовов наблюдается заметный рост грузино-армянских торгово-экономических отношений, что является результатом постоянной, последовательной и совместной работы.
"На фоне наших интенсивных отношений, когда мы возвращаемся и сравниваем цифры, мы видим такие положительные тенденции, это нас настраивает на то, чтобы сделать интенсивными наши дальнейшие отношения", - заявил Пашинян.
Грузино-армянские торгово-экономические отношения имеют большой потенциал, и мы должны использовать эту возможность в нашей работе. Есть возможности в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, информатике, телекоммуникациях, энергетике, туризме и других областях.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. За 30 лет дипотношений Грузия и Армения оформили между собой десятки документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.
Торговый оборот между странами за январь-июль составил 593,5 миллиона долларов, что на 48,3% больше чем за аналогичный период 2021 года. А экспорт грузинской продукции в Армению за семь месяцев с начало года увеличился на 96,3% и составил 251,5 миллион долларов.