https://sputnik-georgia.ru/20220819/gruziya-i-armeniya-planiruyut-razvivat-torgovye-svyazi-269618004.html

Грузия и Армения планируют развивать торговые связи

Грузия и Армения планируют развивать торговые связи

Гарибашвили выразил Пашиняну соболезнования в связи с трагедией из-за взрыва в торговом центре Еревана 14 августа 19.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-19T19:45+0400

2022-08-19T19:45+0400

2022-08-19T19:45+0400

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грузино-армянские отношения

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Важность дальнейшего углубления тесных партнерских и дружеских отношений между Грузией и Арменией обсудили премьеры двух стран Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян в ходе встречи тет-а-тет, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.Премьер Армении находится в Грузии с двухдневным визитом, в рамках которого состоялось открытие "Моста дружбы" через реку Дебед у грузино-армянской границы. После официальной церемонии открытия премьеры двух стран провели рабочую встречу.Гарибашвили выразил Пашиняну соболезнования в связи с трагедией из-за взрыва в торговом центре Еревана 14 августа.В ходе выступления премьер Армении подчеркнул, что коммуникационные пути имеют ключевое значение для торгово-экономических отношений, которые позволяют интегрироваться в мировую экономику и обеспечивают жизненно важные связи на национальном, региональном и международном уровнях.По его словам, в условиях нынешних сложнейших вызовов наблюдается заметный рост грузино-армянских торгово-экономических отношений, что является результатом постоянной, последовательной и совместной работы."На фоне наших интенсивных отношений, когда мы возвращаемся и сравниваем цифры, мы видим такие положительные тенденции, это нас настраивает на то, чтобы сделать интенсивными наши дальнейшие отношения", - заявил Пашинян.Гарибашвили: "Мост дружбы" олицетворяет связь между Арменией и Грузией >>Грузино-армянские торгово-экономические отношения имеют большой потенциал, и мы должны использовать эту возможность в нашей работе. Есть возможности в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, информатике, телекоммуникациях, энергетике, туризме и других областях.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. За 30 лет дипотношений Грузия и Армения оформили между собой десятки документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.Торговый оборот между странами за январь-июль составил 593,5 миллиона долларов, что на 48,3% больше чем за аналогичный период 2021 года. А экспорт грузинской продукции в Армению за семь месяцев с начало года увеличился на 96,3% и составил 251,5 миллион долларов.

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грузия, новости, политика, экономика, армения, ираклий гарибашвили, никол пашинян, грузино-армянские отношения