https://sputnik-georgia.ru/20220819/gruziya-i-igromaniya--ot-razvlecheniya-do-opasnoy-bolezni-269594498.html

Грузия и игромания – от развлечения до опасной болезни

Грузия и игромания – от развлечения до опасной болезни

Развитие современных технологий, доступ к онлайн-платформам, пандемия, локдаун, стресс - все это не только изменило повседневность людей, но и увеличило... 19.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-19T17:47+0400

2022-08-19T17:47+0400

2022-08-19T17:47+0400

аналитика

общество

грузия

казино

игорный бизнес в грузии

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Игровые автоматы многим могут казаться лишь возможностью снять стресс, однако игромания серьезная социальная проблема, доводящая человека до отчаяния и даже до самоубийства.В беседе со Sputnik Грузия основательница гражданского движения "Матери против азартных игр" Тамар Джапаридзе коснулась практически всех деталей и новшеств в этой сфере. По ее словам, новый закон, вступивший в силу 1 марта этого года, автоматически отключил от этой отрасли более 1,5 миллиона человек. Сюда вошли соцнезащищенные, госслужащие, политики и многие другие.По словам Джапаридзе, в специальный "черный список", запрещающий лудоманам играть по собственному желанию, попали около двух тысяч человек. Джапаридзе объяснила, что столь маленькая цифра обусловлена информационным вакуумом, который особенно ощущается в регионах страны."До людей не дошла правильная информация, поэтому так мало попали в этот список. Но наша организация максимально связывалась с судебными ведомствами регионов, и с этим нам очень помогло министерство финансов", - отметила Джапаридзе.Основательница движения пояснила, что это те люди, которые устали от такой жизни и хотят перестать играть. Для этого они должны пойти в Службу доходов, взять с собой удостоверение личности, написать заявление, и автоматически в течение 48 часов они попадут в список запрещенных игроков.В Службе доходов есть два списка – список лиц, которые сами просят ввести их туда, и список, составленный с помощью третьих лиц, родственников, через городской суд."Если я живу, к слову, в Зестафони и мой близкий человек лудоман, то я иду в местный суд, беру с собой свое удостоверение личности, документ, подтверждающий родственную связь, например жена должна взять справку о браке, родители справку о рождении и так далее", - пояснила Джапаридзе.В заявлении обязательно должен быть расписан финансовый ущерб и указан риск, перед которым может оказаться семья. В том случае, если семья уже понесла финансовый ущерб и документация, подтверждающая данный факт, существует (из ломбарда или банка – ред.), то она обязательно должна быть представлена суду.Джапаридзе рассказала, что статистика судебных дел по этим вопросам показала, что из-за нехватки информации люди часто предоставляют суду неполную документацию или неполноценно заполненное заявление, из-за чего рассмотрение дела переносится.Личный горький опытСамо название организации "Матери против азартных игр" уже обо всем говорит. Ее основательница Тамар Джапаридзе пришла в эту сферу в результате личного горького опыта, когда осознала, что нужно спасать собственного сына."Знаете, это та категория людей, у которых долги не заканчиваются. Поэтому я решила стать радикальной и законодательным путем добиться чего-то", - отметила Джапаридзе, которая восемь лет назад из педагога превратилась в психолога и даже юриста.В процессе работы Джапаридзе выяснила, что вокруг нее очень много людей, которые молчали, но боролись с той же проблемой, что и она."У некоторых лудоманом был сын, у других - муж, брат и так далее. Я узнала даже о таких семьях, о которых представить себе не могла. Я бы никогда не подумала, что у этих людей такая же проблема", - говорит Джапаридзе.Сам сын Джапаридзе очень положительно принял решение матери бороться в этой сфере и сегодня всячески помогает ей в работе организации, которая существует без всякого финансирования."Я каждый день звоню лудоманам, членам их семьи, узнаю, как у них дела, подбадриваю. Эти люди нуждаются в теплоте, любви и поддержке. Чем больше будете ругаться с ними, тем больше будет агрессии", - утверждает Джапаридзе.Кому обратиться и что делать?"Люди, которые борются с лудоманией, они любят говорить, - продолжает Тамар Джарапаридзе. - Коммуникация с ними очень легкая. Возможно, с членами семьи они не будут говорить, но когда они оказываются лицом к лицу с человеком, который не выдаст их тайну, они максимально открываются. Если достичь этого момента, считайте, что это шаг вперед к победе. А есть люди, которым лень говорить, они смотрят в глаза и ждут помощи".Бывают случаи, когда зависимый от азартных игр человек достигает определенных результатов, однако спустя 6-8 месяцев вновь возвращается к пагубной привычке.Как говорит Джапаридзе, те люди, которые проходят терапию в организации "Матери против азартных игр", не могут лгать психологам, по лицу, мимике и даже по голосу можно определить, что они говорят неправду."В психологии есть такое понятие "уступи мне 30 секунд". Если за эти 30 секунд удастся человека встряхнуть, то он спасен. Важны именно эти 30 секунд", - отметила Джапаридзе.Услуги психолога, работающего с лудоманами, очень дорогие. Стоимость такого сервиса варьируется от 180 (65 долларов) до 200 лари (72 доллара) в час. Неудивительно, что многие не могут себе этого позволить.На данный момент в Грузии получить практически бесплатную помощь можно только в клинике "Харт". Там есть сервис консультирования, тренинги, психотерапия, арт-терапия. Организация "Матери против азартных игр" готова помочь всем связаться с клиникой и получить необходимую помощь.В настоящее время организация "Матери против азартных игр" собирается обустроить в центре Тбилиси место, в которое люди, зависимые от азартных игр, смогут прийти, отдохнуть, выпить чашечку кофе и совершенно бесплатно поговорить с психологом. Психологов будут финансировать международные организации.Азартные игры в Грузии – как бороться с лудоманией >>>Обращаемость к организации "Матери против азартных игр" очень высокая, говорит Тамар, поэтому пришлось расшириться. К организации присоединился и регион Аджария, где с сентября все желающие смогут попасть к психологу, который им окажет всяческую помощь."Помните, подбадривающая беседа для них очень важна", - подчеркивает Джапаридзе, добавляя, что с такой зависимостью сталкиваются не только молодежь, но и взрослые, даже замужние женщины с детьми.Интересная статистикаЕжегодной статистики игроманов не существует, однако данные опросов последних четырех лет довольно тревожные. Из 3080 опрошенных детей и подростков в возрасте от 12 до 16 лет 12 процентов уже являются лудоманами, сообщила Джапаридзе.Еще 20% являются чрезмерными потребителями. Это означает, что эти дети в день минимум в течение 8-9 часов сидят перед телефонами, компьютерами или планшетами. Из них 2% это девочки.Как Грузия борется с лудоманией?В Грузии игровая индустрия начала развиваться с 1992 года. С тех пор слот-клубы, казино и онлайн-казино появлялись практически на каждом шагу, вскоре став одной из ведущих индустрий страны. Сегодня доходы этого сектора опережают даже доходы банков. По последним данным, у нас около десяти онлайн-казино, 90 тотализаторов и около 6,4 тысячи игорных аппаратов.Официальной статистики о том, сколько в Грузии игроманов, нет. Однако НПО утверждают, что в стране 700 тысяч лудоманов, то есть каждый пятый житель страны.В ноябре 2021 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о необходимости запретить онлайн-казино в стране, однако отметил, что это произойдет не сразу, а поэтапно.На первом этапе власти повысили налоги для игорных компаний на 65-70%, ввели возрастное ограничение на азартные онлайн-игры до 25 лет, а также составили базу лиц, которым запрещено играть в онлайн-казино.Как мы уже упоминали, согласно изменениям, внесенным в закон, даже член семьи может путем суда ограничить конкретному человеку доступ к азартным играм.Предыдущий закон ограничивал доступ к залам с игровыми автоматами и онлайн-площадкам лицам, не достигшим 18 лет, а в казино в Грузии разрешалось играть с 21 года.Как работает новое правило?Новое правило работает следующим образом: организатор системной электронной формы присылает департаменту обслуживания Службы доходов данные каждого физического лица. От департамента идет подтверждение - находится он в запрещенном списке или нет. На основе этого происходит сравнение данных.Операторы онлайн-тотализаторов и онлайн-казино имеют право заблокировать аккаунты попавших в список ограничений лиц и вернуть им деньги, оставшиеся на счетах.Кроме того, с 1 марта запрещена телевизионная и внешняя реклама игорного бизнеса, а также размещение рекламы на грузинских сайтах. Реклама будет разрешена только на месте проведения спортивных мероприятий по условиям спонсорского контракта и в аэропортах.Поправки также предусматривают запрет на использование грузинских банковских карт для оплаты игорных услуг за пределами страны."Смертельные игры" как вызов для Грузии >>>Нарушение запрета на рекламу наказывается штрафом в размере 10 000 лари (3,2 тысячи долларов), сумма которого будет удвоена в случае повторного нарушения. Аналогичные штрафы будут применяться в отношении игорных компаний в случае предоставления своих услуг лицам, не имеющим на это права.Лудомания – болезнь или развлечение?Игромания (лудомания) - это довольно серьезное заболевание. И если вы обнаружили признаки игромании у своего близкого человека, следует незамедлительно принять меры и начать лечение.Лечением игромании занимаются психиатры и психологи, а успех лечения зависит от того, насколько истинным является желание пациента излечиться и каким будет подход врача. В первую очередь, лечение должно быть последовательным и непрерывным.Почему человек становится зависимым от игр?Дело в том, что в процессе игры человек расслабляется, снимается эмоциональное напряжение, мозг отвлекается от жизненных проблем. Постепенно человек может расслабиться только с помощью игр.Социсследования показывают, что в азартные игры чаще всего играют люди двух типов. Большая их часть имеет очень спокойные и даже скучные профессии (скажем, бухгалтер, библиотекарь, ветеринар), а остальные заняты профессиональной деятельностью, связанной с высоким риском (полицейские, биржевые маклеры, хирурги).Основными причинами лудомании психологи называют чувство одиночества, неудовлетворенности, легкой наживы, легкой податливости разного рода зависимостям, психические расстройства разной степени.Немного историиИстория азартных игр покрыта тайной, однако ученые утверждают, что это направление насчитывает более тысячи лет и много веков назад слово "азарт" отнюдь не было чуждо для жителей той эпохи.В 1765 году во Франции появилось первое устройство для игры в рулетку. Как известно, его автором был офицер полиции Габриэль де Сартине, пожелавший придумать азартную игру, в которой невозможно было бы жульничать.По другой версии, рулетка — результат неудачного эксперимента французского философа и математика Паскаля, который пытался создать вечный двигатель.Первое казино в 1863 году открыл Чарльз Гримальди, принц Княжества Монако. Само это итальянское слово означает "загородный дом". Игровые автоматы придумал американский механик Чарлз Фей в 1895 году.Работает ли запрет для лудоманов в Грузии: результаты нового исследования >>>Легально азартные игры были признаны в Лас-Вегасе с 1931 года. В 1966 году в Лас-Вегасе уже был настоящий бум открытия казино. С тех пор это место считается столицей игорного бизнеса.

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аналитика, общество, грузия, казино, игорный бизнес в грузии