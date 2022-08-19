https://sputnik-georgia.ru/20220819/investitsiy-okazalos-bolshe-v-gruzii-pereschitali-pokazatel-za-2021-god-269592592.html

Инвестиций оказалось больше: в Грузии пересчитали показатель за 2021 год

Инвестиций оказалось больше: в Грузии пересчитали показатель за 2021 год

Из общего объема инвестиций 769,9 миллиона долларов, или 62%, приходится на реинвестиции 19.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-19T09:01+0400

2022-08-19T09:01+0400

2022-08-19T09:01+0400

грузия

новости

экономика

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

инвестиции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23918/51/239185156_0:51:2000:1176_1920x0_80_0_0_3a528431a88c84a77210470bd23fca1d.jpg

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Уточненный объем прямых иностранных инвестиций в 2021 году составил 1,2 миллиарда долларов, что на 7,7% больше, чем предварительные данные, опубликованные в марте текущего года, говорится на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".Согласно уточненным данным, объем инвестиций в 2021 году увеличился в 2,1 раза по сравнению с 2020 годом.Рост показателя произошел после уточнения объема реинвестиции и кредитов по нескольким предприятиям.Из общего объема инвестиций 769,9 миллиона долларов, или 62%, приходится на реинвестиции.Инвестиции в Грузию выросли в разы – данные статистики >>Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в 2021 года стали Великобритания и Нидерланды. Доля капиталовложений этих стран составляет 59,7% от всего объема инвестиций.Самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в 2021 году являлись финансовый сектор, энергетика, транспорт и связь. Объем поступлений в эти сферы составил 784,5 миллиона долларов – 63,2% от всех инвестиций.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", инвестиции