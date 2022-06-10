https://sputnik-georgia.ru/20220610/investitsii-v-gruziyu-vyrosli-v-razy--dannye-statistiki-267318186.html

Инвестиции в Грузию выросли в разы – данные статистики

Инвестиции в Грузию выросли в разы – данные статистики

Основной причиной роста инвестиций называется увеличение акционерного капитала компаний и реинвестиций 10.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-10T09:01+0400

2022-06-10T09:01+0400

2022-06-10T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в первом квартале 2022 года, по предварительной оценке, вырос в 4,3 раза по сравнению с январем-мартом 2021 года и составил 568,2 миллиона долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов. Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов.Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Испания, Великобритания, Турция, Китай, Нидерланды и США.Инвестиции также поступили из Маршалловых островов, Мальты, Германии и других стран.Куда вкладывают?Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в первом квартале 2022 года были энергетика, финансовый сектор, недвижимость, обрабатывающая промышленность и транспорт.Инвестиции также вкладывали в строительство, связь, гостиницы и рестораны, здравоохранение и социальное обслуживание.РеинвестицииОдним из важных факторов в экономике стал большой объем реинвестиций – они выросли более чем в четыре раза. В частности, в январе-марте 2021 года реинвестиции составляли 72,6 миллиона долларов.Основной причиной большого объема реинвестиций власти и эксперты считают внедрение так называемой "эстонской модели" налоговой системы.Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение >>С 1 января 2017 года в Грузии предприятия были освобождены от налогообложения той части прибыли, которая вкладывается в развитие производства. Согласно действующему Налоговому кодексу, ставка налога на прибыль составляет 15%.Инвестиционная политикаСогласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована.При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.Индийский миллиардер заинтересовался инвестициями в Грузию >>Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС.В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.

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грузия, новости, экономика, инвестиции, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"