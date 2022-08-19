https://sputnik-georgia.ru/20220819/kartina-pirosmani-v-dele-o-prodazhe-radioaktivnykh-veschestv-novye-detali-269591808.html

Картина Пиросмани в деле о продаже радиоактивных веществ: новые детали

Картина Пиросмани в деле о продаже радиоактивных веществ: новые детали

Следствие пока не нашло картину и, соответственно, невозможно точно сказать, является ли она копией сделанной художником или просто подделкой, заявил прокурор 19.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-19T07:32+0400

2022-08-19T07:32+0400

2022-08-19T08:00+0400

грузия

происшествия

новости

нико пиросмани

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. В деле о хранении и продаже радиоактивных веществ неожиданно всплыла картина грузинского примитивиста Нико Пиросмани, об этом в ходе судебного заседания заявил прокурор.Тбилисский городской суд в четверг рассматривал дело об избрании предварительного заключения для трех задержанных за хранение и приобретении радиоактивных веществ. По данным следствия, обвиняемые пытались продать опасное вещество за 1,2 миллиона долларов.Обосновывая необходимость меры пресечения прокурор Иосеб Хунашвили упомянул, что есть опасность, что задержанные на свободе могут попытаться продать некое полотно Нико Пиросмани, которое находится у них.При этом прокурор заявил, что следствие пока не нашло картину и, соответственно, невозможно точно сказать, является ли она копией сделанной художником или просто подделкой.Что же касается непосредственно дела о радиоактивных веществах, следствие установило, что задержанные в Тбилиси и в доме в районе Сагареджо незаконно хранили радиоактивное вещество с опасным гамма-излучением. Название вещества не разглашается.Обвиняемых в попытке продажи радиоактивных веществ отправили до приговора в тюрьму >>Кроме того, расследование установило, что члены преступной группировка активно искали покупателя вещества, сохраняли конспирацию, меняя место расположения вещества, и попытались в итоге продать его за 1,2 миллиона долларов. Тогда и произошло задержание обвиняемых, отмечает СГБ.Задержанным предъявлено обвинение в незаконном хранении и приобретении радиоактивных веществ. В случае подтверждения вины они проведут за решеткой от 5 до 10 лет.

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грузия, происшествия, новости, нико пиросмани, тбилисский городской суд