https://sputnik-georgia.ru/20220819/prokuratura-ofitsialno-obvinila-zhitelya-shida-kartli-v-ubiystve-zheny-269618955.html

Прокуратура официально обвинила жителя Шида Картли в убийстве жены

Прокуратура официально обвинила жителя Шида Картли в убийстве жены

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение 19.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-19T20:58+0400

2022-08-19T20:58+0400

2022-08-19T20:58+0400

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Жителю села Авлеви региона Шида Картли предъявлено обвинение в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах члена семьи, говорится в сообщении генпрокуратуры Грузии.Как утверждает следствие, мужчина 18 августа из мести во время ссоры задушил свою супругу. Задержать его удалось на второй день 19 августа.Теперь, в случае подтверждения вины, ему грозит лишение свободы на срок от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение. Прокуратура будет требовать помещения обвиняемого за решетку до приговора.Детали убийства в Шида Картли – полиция задержала обвиняемого >>Кроме того, по данным прокуратуры, обвиняемому назначили психиатрическую экспертизу для установления его вменяемости.

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2022

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грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии, убийство