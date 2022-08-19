https://sputnik-georgia.ru/20220819/prokuratura-ofitsialno-obvinila-zhitelya-shida-kartli-v-ubiystve-zheny-269618955.html
Прокуратура официально обвинила жителя Шида Картли в убийстве жены
Прокуратура официально обвинила жителя Шида Картли в убийстве жены
Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение 19.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-19T20:58+0400
2022-08-19T20:58+0400
2022-08-19T20:58+0400
грузия
новости
происшествия
генеральная прокуратура грузии
убийство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23582/77/235827717_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_344eaf1ea90ca9cbe212baa8e1f2cd26.jpg
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Жителю села Авлеви региона Шида Картли предъявлено обвинение в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах члена семьи, говорится в сообщении генпрокуратуры Грузии.Как утверждает следствие, мужчина 18 августа из мести во время ссоры задушил свою супругу. Задержать его удалось на второй день 19 августа.Теперь, в случае подтверждения вины, ему грозит лишение свободы на срок от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение. Прокуратура будет требовать помещения обвиняемого за решетку до приговора.Детали убийства в Шида Картли – полиция задержала обвиняемого >>Кроме того, по данным прокуратуры, обвиняемому назначили психиатрическую экспертизу для установления его вменяемости.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23582/77/235827717_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_55870c7b298996311ee0894e566cace7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии, убийство
грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии, убийство
Прокуратура официально обвинила жителя Шида Картли в убийстве жены
Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Жителю села Авлеви региона Шида Картли предъявлено обвинение в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах члена семьи, говорится в сообщении генпрокуратуры Грузии.
Как утверждает следствие, мужчина 18 августа из мести во время ссоры задушил свою супругу. Задержать его удалось на второй день 19 августа.
Теперь, в случае подтверждения вины, ему грозит лишение свободы на срок от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение. Прокуратура будет требовать помещения обвиняемого за решетку до приговора.
Кроме того, по данным прокуратуры, обвиняемому назначили психиатрическую экспертизу для установления его вменяемости.