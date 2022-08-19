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https://sputnik-georgia.ru/20220819/prokuratura-ofitsialno-obvinila-zhitelya-shida-kartli-v-ubiystve-zheny-269618955.html
Прокуратура официально обвинила жителя Шида Картли в убийстве жены
Прокуратура официально обвинила жителя Шида Картли в убийстве жены
Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение 19.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-19T20:58+0400
2022-08-19T20:58+0400
грузия
новости
происшествия
генеральная прокуратура грузии
убийство
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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Жителю села Авлеви региона Шида Картли предъявлено обвинение в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах члена семьи, говорится в сообщении генпрокуратуры Грузии.Как утверждает следствие, мужчина 18 августа из мести во время ссоры задушил свою супругу. Задержать его удалось на второй день 19 августа.Теперь, в случае подтверждения вины, ему грозит лишение свободы на срок от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение. Прокуратура будет требовать помещения обвиняемого за решетку до приговора.Детали убийства в Шида Картли – полиция задержала обвиняемого &gt;&gt;Кроме того, по данным прокуратуры, обвиняемому назначили психиатрическую экспертизу для установления его вменяемости.
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грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии, убийство
грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии, убийство

Прокуратура официально обвинила жителя Шида Картли в убийстве жены

20:58 19.08.2022
© photo: Sputnik / StringerЗдание главной прокуратуры Грузии
Здание главной прокуратуры Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 19.08.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Жителю села Авлеви региона Шида Картли предъявлено обвинение в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах члена семьи, говорится в сообщении генпрокуратуры Грузии.
Как утверждает следствие, мужчина 18 августа из мести во время ссоры задушил свою супругу. Задержать его удалось на второй день 19 августа.
Теперь, в случае подтверждения вины, ему грозит лишение свободы на срок от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение. Прокуратура будет требовать помещения обвиняемого за решетку до приговора.
Детали убийства в Шида Картли – полиция задержала обвиняемого >>
Кроме того, по данным прокуратуры, обвиняемому назначили психиатрическую экспертизу для установления его вменяемости.
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