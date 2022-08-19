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Сборная Грузии по баскетболу уступила в последнем тест-матче перед отбором на ЧМ
Сборная Грузии по баскетболу уступила в последнем тест-матче перед отбором на ЧМ
Следующую встречу сборная Грузии проведет против Нидерландов в Тбилиси 24 августа в рамках отборочного этапа чемпионата мира 19.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-19T22:08+0400
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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу провела последнюю контрольную встречу перед отборочными матчами на чемпионат мира с Польшей и проиграла - 76:87. Таким образом, после сенсационной победы над чемпионами мира - испанцами, сборная Грузия летом провела семь контрольных матчей, из которых проиграла в шести.В матче против сборной Польши грузинские баскетболисты выиграли первый тайм - 41:40. Однако во третей четверти поляки взвинтили темп игры и за счет точных трех очковых добились 16-очкового преимущества. В оставшееся время сборная Грузии так и не смогла переломить ход матча.Сборная Грузии по баскетболу выиграла у чемпионов мира >>Игра проходила в Греции в рамках турнира "Кубок Акрополя", в котором также участвовали сборные хозяев и Турции.Следующую встречу сборная Грузии проведет против Нидерландов в Тбилиси 24 августа в рамках отборочного этапа чемпионата мира.
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грузия, новости, спорт, польша, нидерланды, баскетбол, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу
Сборная Грузии по баскетболу уступила в последнем тест-матче перед отбором на ЧМ
22:08 19.08.2022 (обновлено: 22:31 19.08.2022)
Следующую встречу сборная Грузии проведет против Нидерландов в Тбилиси 24 августа в рамках отборочного этапа чемпионата мира
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу провела последнюю контрольную встречу перед отборочными матчами на чемпионат мира с Польшей и проиграла - 76:87.
Таким образом, после сенсационной победы над чемпионами мира - испанцами, сборная Грузия летом провела семь контрольных матчей, из которых проиграла в шести.
В матче против сборной Польши грузинские баскетболисты выиграли первый тайм - 41:40. Однако во третей четверти поляки взвинтили темп игры и за счет точных трех очковых добились 16-очкового преимущества. В оставшееся время сборная Грузии так и не смогла переломить ход матча.
Игра проходила в Греции в рамках турнира "Кубок Акрополя", в котором также участвовали сборные хозяев и Турции.
Следующую встречу сборная Грузии проведет против Нидерландов в Тбилиси 24 августа в рамках отборочного этапа чемпионата мира.