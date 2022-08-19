https://sputnik-georgia.ru/20220819/skolko-gruziya-potratila-na-vosstanovlenie-chaynykh-plantatsiy-269586034.html

Сколько Грузия потратила на восстановление чайных плантаций

Сколько Грузия потратила на восстановление чайных плантаций

Поддержка со стороны государства является стимулом и одновременно гарантией сделать отрасль конкурентоспособной, заявил министр 19.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-19T07:01+0400

2022-08-19T07:01+0400

2022-08-19T08:40+0400

грузия

новости

экономика

грузинский чай

сельское хозяйство грузии

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/15/266796895_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_062b8903234ff0598f8072d53aeb4a50.jpg

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. В Грузии восстановили чайные плантации на площади 1,7 тысячи гектаров, на что государство потратило более трех миллионов лари в рамках программы софинансирования предпринимателей, сообщает Минсельхоз страны.Производство чая в Грузии имеет многолетнюю традицию, поэтому развитие отрасли является приоритетом правительства. С 2016 года в стране реализуется проект "Грузинский чай", который подразумевает возрождение производства чая. В рамках программы, каждый фермер может обратиться к государству и получить пришедшие в упадок и заросшие плантации чая в аренду по символической цене и получить 100% суммы на их восстановление.По словам министра, поддержка со стороны государства является стимулом и одновременно гарантией сделать отрасль конкурентоспособной, превратить грузинский чай в востребованный продукт, который займет свое место на международном рынке среди чая, произведенного в Новой Зеландии, Китае, Японии, Индии и других странах.Глава Минсельхоаза вместе с губернатором региона Гурия Георгием Урушадзе посетили оснащенный по современным стандартам завод по переработке чая экспериментальной компании "Лайтурский чай" в городе Озургети и ознакомились с производственным процессом.Экспериментальная компания "Лайтурского чая" осуществила инвестиции в размере 500 тысяч лари для создания предприятия. 155 тысяч из них – это льготный агрокредит.Грузинский чай возрождается - правительство увеличивает финансирование отрасли >>Кроме того, как бенефициар госпрограммы по реабилитации чайных плантаций, для восстановления плантации площадью 28 гектаров компания получила грант в размере 52 тысяч лари.За сезон предприятие перерабатывает 65 тонн чайного листа. Продукция продается как на местном, так и на международном рынках. На перерабатывающем заводе сезонно работают 10 человек. В текущем году в компании внедрен международный стандарт пищевой безопасности – НАССР.В рамках визита в регион Гурия министр посетил также экспериментально посаженную плантацию чая в селе Квемо Бахви Озургетского муниципалитета. Шамугия ознакомился с процессом преобразования чайной плантации овальной формы в плантацию плоской формы на участке фермера Давида Тенеишвили.Грузинский чай вывозят в Китай>>Тенеишвили, проживающий в селе Квемо Бахви, является одним из первых фермеров-чаеводов, которые создали чайную плантацию площадью 5 гектаров по новой технологии.Внедренная в последнее время практикующими грузинскими чаеводами современная технология производства чайного листа (плоскоповерхностное формирование куста), значительно улучшила сложный механизированный процесс возделывания чая и, наряду с качеством, увеличила площади поверхности для сбора чая.Для поддержки чаеводства при поддержке государства по всей Грузии выдано 42 кредита на сумму 8 555 127 лари, в том числе 22 кредита на сумму 6 083 890 лари в регионе Гурия.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, грузинский чай, сельское хозяйство грузии, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии