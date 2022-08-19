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В аэропорту Варшавы задержали 81-летнюю жительницу Дании с пятью кило героина
В аэропорту Варшавы задержали 81-летнюю жительницу Дании с пятью кило героина
Гражданка Дании ехала из Малави через Кению и Доху транзитом в Канаду 19.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-19T15:23+0400
2022-08-19T15:23+0400
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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Польские таможенники предотвратили контрабанду более пяти килограмм героина, которую привезла в Варшаву 81-летняя жительница Дании, сообщила Государственная мазовецкая налоговая администрация Польши.Подозрения у сотрудников таможенно-налоговых служб варшавского международного аэропорта имени Фредерика Шопена вызвал маршрут поездки и нервное поведение путешественницы."81-летняя гражданка Дании ехала из Малави через Кению и Доху транзитом в Канаду", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.В ходе досмотра сотрудники обнаружили в чемодане двойное дно. Разобрав багаж, они достали из тайника четыре пакета бежевого вещества гранулированной консистенции. После проверки на наркотики выяснилось, что контрабандным веществом был героин.Испания задержала в океане судно с 400 кг кокаина >>Стоимость наркотиков, перевозимых возрастной путешественницей, на черном рынке составляет более 500 тысяч долларов.Контрабандистка была задержана сотрудниками таможенно-налоговой службы и передана в полицию. За попытку перевозки такого количества героина 81-летней женщине грозит от 3 до 15 лет тюрьмы.
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в мире, новости, происшествия, польша, варшава, героин
в мире, новости, происшествия, польша, варшава, героин
В аэропорту Варшавы задержали 81-летнюю жительницу Дании с пятью кило героина
Гражданка Дании ехала из Малави через Кению и Доху транзитом в Канаду
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Польские таможенники предотвратили контрабанду более пяти килограмм героина, которую привезла в Варшаву 81-летняя жительница Дании, сообщила Государственная мазовецкая налоговая администрация Польши.
Подозрения у сотрудников таможенно-налоговых служб варшавского международного аэропорта имени Фредерика Шопена вызвал маршрут поездки и нервное поведение путешественницы.
"81-летняя гражданка Дании ехала из Малави через Кению и Доху транзитом в Канаду", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.
В ходе досмотра сотрудники обнаружили в чемодане двойное дно. Разобрав багаж, они достали из тайника четыре пакета бежевого вещества гранулированной консистенции. После проверки на наркотики выяснилось, что контрабандным веществом был героин.
Стоимость наркотиков, перевозимых возрастной путешественницей, на черном рынке составляет более 500 тысяч долларов.
Контрабандистка была задержана сотрудниками таможенно-налоговой службы и передана в полицию. За попытку перевозки такого количества героина 81-летней женщине грозит от 3 до 15 лет тюрьмы.