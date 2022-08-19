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В аэропорту Варшавы задержали 81-летнюю жительницу Дании с пятью кило героина

В аэропорту Варшавы задержали 81-летнюю жительницу Дании с пятью кило героина

Гражданка Дании ехала из Малави через Кению и Доху транзитом в Канаду 19.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-19T15:23+0400

2022-08-19T15:23+0400

2022-08-19T15:23+0400

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Польские таможенники предотвратили контрабанду более пяти килограмм героина, которую привезла в Варшаву 81-летняя жительница Дании, сообщила Государственная мазовецкая налоговая администрация Польши.Подозрения у сотрудников таможенно-налоговых служб варшавского международного аэропорта имени Фредерика Шопена вызвал маршрут поездки и нервное поведение путешественницы."81-летняя гражданка Дании ехала из Малави через Кению и Доху транзитом в Канаду", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.В ходе досмотра сотрудники обнаружили в чемодане двойное дно. Разобрав багаж, они достали из тайника четыре пакета бежевого вещества гранулированной консистенции. После проверки на наркотики выяснилось, что контрабандным веществом был героин.Испания задержала в океане судно с 400 кг кокаина >>Стоимость наркотиков, перевозимых возрастной путешественницей, на черном рынке составляет более 500 тысяч долларов.Контрабандистка была задержана сотрудниками таможенно-налоговой службы и передана в полицию. За попытку перевозки такого количества героина 81-летней женщине грозит от 3 до 15 лет тюрьмы.

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