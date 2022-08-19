https://sputnik-georgia.ru/20220819/v-gruzii-proizoshlo-zemletryasenie-269597375.html
В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
Сведений о жертвах и разрушениях на данный момент не поступало 19.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-19T10:17+0400
2022-08-19T10:17+0400
2022-08-19T10:17+0400
землетрясения в грузии
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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,6 произошло вблизи села Самеба в 23 километрах от Дманиси (Квемо Картли), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Подземные толчки были зафиксированы в 03:18 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 11 километров.Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
землетрясения в грузии, грузия, происшествия, новости, землетрясение
землетрясения в грузии, грузия, происшествия, новости, землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
Сведений о жертвах и разрушениях на данный момент не поступало
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 3,6 произошло вблизи села Самеба в 23 километрах от Дманиси (Квемо Картли), сообщается на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 03:18 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 11 километров.
Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.