https://sputnik-georgia.ru/20220820/vneshnetorgovyy-oborot-prodolzhaet-rasti--s-kem-torguet-gruziya-269622130.html

Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия

Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия

Экспорт из Грузии за семь месяцев вырос на 36,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года 20.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-20T09:01+0400

2022-08-20T09:01+0400

2022-08-20T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июле 2022 года вырос на 35,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил примерно 10,2 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на сумму 3,1 миллиарда долларов – на 36,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму 7,1 миллиарда долларов, что на 34,8% больше данных за январь-июль 2021 года.Fitch подтвердило рейтинг Грузии: плюсы и минусы экономики страны >>Отрицательный торговый баланс Грузии за первое полугодие 2022 года составил почти четыре миллиарда долларов, что на 33,5% больше, чем за январь-июль 2021 года.Чем торгует ГрузияИз Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.В январе-июле 2022 года больше всех вырос экспорт электроэнергии – на 337,3%, азотных удобрений – на 236,6%, ферросплавов – на 55%, легковых автомобилей – на 49,3%.В то же время с начала 2022 года упал экспорт минеральных вод на 30,2%, спиртных напитков – на 5,5%, а также на 2,9% – вин.В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.За отчетный период больше всего вырос импорт изделий из стали – на 134,7%, строительно-дорожной техники – на 93,8%, вычислительных машин и их блоков – на 81,4%,Также, по статистике, за первое полугодие текущего года сократился лишь импорт грузовых автомобилей – на 26,1%.С кем торгует ГрузияТурция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной за первые семь месяцев 2022 года составил более 1,5 миллиарда долларов, что составляет почти 15% от общего торгового оборота Грузии.В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Армения, Болгария, Германия, Украина и Румыния.

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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"