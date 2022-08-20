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Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
Экспорт из Грузии за семь месяцев вырос на 36,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года 20.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-20T09:01+0400
2022-08-20T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июле 2022 года вырос на 35,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил примерно 10,2 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на сумму 3,1 миллиарда долларов – на 36,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму 7,1 миллиарда долларов, что на 34,8% больше данных за январь-июль 2021 года.Fitch подтвердило рейтинг Грузии: плюсы и минусы экономики страны >>Отрицательный торговый баланс Грузии за первое полугодие 2022 года составил почти четыре миллиарда долларов, что на 33,5% больше, чем за январь-июль 2021 года.Чем торгует ГрузияИз Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.В январе-июле 2022 года больше всех вырос экспорт электроэнергии – на 337,3%, азотных удобрений – на 236,6%, ферросплавов – на 55%, легковых автомобилей – на 49,3%.В то же время с начала 2022 года упал экспорт минеральных вод на 30,2%, спиртных напитков – на 5,5%, а также на 2,9% – вин.В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.За отчетный период больше всего вырос импорт изделий из стали – на 134,7%, строительно-дорожной техники – на 93,8%, вычислительных машин и их блоков – на 81,4%,Также, по статистике, за первое полугодие текущего года сократился лишь импорт грузовых автомобилей – на 26,1%.С кем торгует ГрузияТурция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной за первые семь месяцев 2022 года составил более 1,5 миллиарда долларов, что составляет почти 15% от общего торгового оборота Грузии.В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Армения, Болгария, Германия, Украина и Румыния.
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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
Экспорт из Грузии за семь месяцев вырос на 36,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июле 2022 года вырос на 35,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил примерно 10,2 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".
Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на сумму 3,1 миллиарда долларов – на 36,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму 7,1 миллиарда долларов, что на 34,8% больше данных за январь-июль 2021 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии за первое полугодие 2022 года составил почти четыре миллиарда долларов, что на 33,5% больше, чем за январь-июль 2021 года.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.
В январе-июле 2022 года больше всех вырос экспорт электроэнергии – на 337,3%, азотных удобрений – на 236,6%, ферросплавов – на 55%, легковых автомобилей – на 49,3%.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров за январь-июль 2022 года
Товары
млн долларов
Рост/Падение, %
Медные руды и концентраты
620,9
33,9
Легковые автомобили
370,7
49,3
Ферросплавы
354,3
55,0
Азотные удобрения
182,6
236,6
Вино
121,1
-2,9
В то же время с начала 2022 года упал экспорт минеральных вод на 30,2%, спиртных напитков – на 5,5%, а также на 2,9% – вин.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.
ТОП-5 импортируемых из Грузии товаров за январь-июль 2022 года
Товары
млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
759,7
49,1
Нефтепродукты
718,8
77,5
Медные руды и концентраты
490,9
24,1
Газ
244,7
35,9
Лекарства
234,2
14,9
За отчетный период больше всего вырос импорт изделий из стали – на 134,7%, строительно-дорожной техники – на 93,8%, вычислительных машин и их блоков – на 81,4%,
Также, по статистике, за первое полугодие текущего года сократился лишь импорт грузовых автомобилей – на 26,1%.
С кем торгует Грузия
Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной за первые семь месяцев 2022 года составил более 1,5 миллиарда долларов, что составляет почти 15% от общего торгового оборота Грузии.
ТОП-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-июле 2022 года
Страны
млн долларов
Рост/Падение, %
Турция
1 521,2
37,2
Россия
1 214,0
39,8
Китай
1 094,6
32,3
Азербайджан
734,7
25,0
США
659,8
45,5
В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Армения, Болгария, Германия, Украина и Румыния.