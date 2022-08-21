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Что мы едим: в Батуми изъяли 2,5 тонны некачественного мяса

Что мы едим: в Батуми изъяли 2,5 тонны некачественного мяса

В ходе проверки рынка были зафиксированы факты продажи мяса без ветеринарных знаков, что указывает на забой скота в обход бойни 21.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-21T16:49+0400

2022-08-21T16:49+0400

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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Сотрудники Национального агентства продовольствия Грузии изъяли и опечатали 2,5 тонны некачественного мяса в ходе проверки аграрного рынка на черноморском курорте Батуми (регион Аджария), сообщает пресс-служба агентства.Инспекторы проверили объекты реализации мяса и выявили в них несоответствия санитарно-гигиеническим нормам. В результате предприниматели были оштрафованы. Им временно приостановили производственный процесс.Также, по информации агентства, в ходе проверки рынка были зафиксированы факты продажи мяса без ветеринарных знаков, что указывает на забой скота в обход бойни. Кроме того, продукция была нарезана ненадлежащим образом, не был удален высокоопасный патогенный материал, представляющий угрозу для здоровья человека.Что мы едим – свинец в продуктах питания Грузии не обнаружен >>На основании рекомендаций, выданных агентством, в целях улучшения санитарного состояния на рынке были проведены очистительные и дезинфицирующие работы.Всего в июле-августе 2022 года было проверено около 800 объектов, в том числе бойни и объекты реализации мяса. Опечатано до 10 тысяч килограммов продукции.

батуми

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грузия, новости, общество, что мы едим?, национальное агентство продовольствия грузии, батуми