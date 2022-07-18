https://sputnik-georgia.ru/20220718/chto-my-edim---svinets-v-produktakh-pitaniya-gruzii-ne-obnaruzhen-268603654.html

Что мы едим – свинец в продуктах питания Грузии не обнаружен

Что мы едим – свинец в продуктах питания Грузии не обнаружен

Снизить показатель нарушений удалось благодаря активному контролю и тесному сотрудничеству с бизнес-сектором 18.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-18T07:01+0400

2022-07-18T07:01+0400

2022-07-18T08:13+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия Грузии не обнаружили в продуктах питания свинец, сообщает пресс-служба ведомства.Агентство продовольствия Грузии продолжает исследовать продукты питания животного и растительного происхождения, а также воду на наличие тяжелого металла – свинца.В рамках госпрограммы, инспекторы агентства взяли образцы продуктов и воды в Тбилиси, Гурии, Квемо Картли, Шида Картли, Мцхета-Мтианети, Кахети и отправили в лабораторию.В 118 образцах детского питания, молочных, мясных продуктах, а также рыбопродуктах содержание свинца не превышал установленной нормы.Грузинские специи проверят на наличие свинца >>Как отмечают в агентстве, снизить показатель нарушений удалось благодаря активному контролю и тесному сотрудничеству с бизнес-сектором.В 2017 году из 712 образцов разных продуктов питания несоответствие обнаружили в 97 случаях, в 2021 году исследовали около 500 образцов и наличие увеличенного количества свинца не было уже ни в одном случае.В Грузии проходят мероприятия, направленные против интоксикации граждан свинцом.Ранее стало известно, что специи совместно исследуют грузинские эпидемиологи, представители минсельхоза и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Для этого оформлен соответствующий меморандум.Сколько источников воды загрязнены свинцом – в Грузии стартует проверка >>Главная цель меморандума – осуществить программу, которая будет изучать подобные вопросы. В тоже время, даст возможность Национальному агентству продовольствия разработать рекомендации, какие шаги должны быть сделаны для обеспечения безопасного питания детей.Ранее исследователи Детского фонда ООН обнаружили в крови у детей в Грузии высокое содержание свинца.По данным исследования организации, опасный метал был выявлен в крови у 41% детей, и особенно тяжелое положение в этом плане в черноморском крае Аджария.Игрушки могут быть опасными – что нужно знать родителям? >>Свинец, если он присутствует в организме человека, может быть найден в крови и в моче. Кроме того, он накапливается в костях, волосах и зубах.Минимальная безопасная для здоровья концентрация свинца в организме человека не установлена. Однако, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, если у жителей страны содержание равняется или превышает 5 до 10 мкг на децилитр, нужно проводить различные информационные кампании.Первое масштабное исследование о содержании свинца в крови детей было проведено Национальной службой статистики Грузии вместе со специалистами Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.

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грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, что мы едим?, продукты питания