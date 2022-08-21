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К тушению лесного пожара в Боржоми подключили Силы обороны Грузии
К тушению лесного пожара в Боржоми подключили Силы обороны Грузии
В тушении пожара принимают участие 250 пожарных-спасателей, также мобилизовано три вертолета 21.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-21T22:39+0400
2022-08-21T22:39+0400
2022-08-21T22:45+0400
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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Для предотвращения природной катастрофы в Боржомском муниципалитете (регион Самцхе-Джавахети), где вторые стуки горит лесной массив, привлекли Силы обороны Грузии.По информации пресс-службы Администрации правительства, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.Пожар возник в лесу в селе Квабисхеви, на правом берегу реки Кура накануне вечером. По предварительной информации, огонь распространился на территории около трех гектаров.Лес в Боржоми тушат три вертолета и более двух сотен спасателей >>К этому времени в тушении пожара принимают участие 250 пожарных-спасателей, также мобилизовано три вертолета.Скалистая и труднодоступная местность также осложняют процесс ликвидации возгорания.
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грузия, новости, происшествия, боржоми, ираклий гарибашвили, лесной пожар, силы обороны грузии
грузия, новости, происшествия, боржоми, ираклий гарибашвили, лесной пожар, силы обороны грузии
К тушению лесного пожара в Боржоми подключили Силы обороны Грузии
22:39 21.08.2022 (обновлено: 22:45 21.08.2022)
В тушении пожара принимают участие 250 пожарных-спасателей, также мобилизовано три вертолета
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Для предотвращения природной катастрофы в Боржомском муниципалитете (регион Самцхе-Джавахети), где вторые стуки горит лесной массив, привлекли Силы обороны Грузии.
По информации пресс-службы Администрации правительства, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Пожар возник в лесу в селе Квабисхеви, на правом берегу реки Кура накануне вечером. По предварительной информации, огонь распространился на территории около трех гектаров.
К этому времени в тушении пожара принимают участие 250 пожарных-спасателей, также мобилизовано три вертолета.
Скалистая и труднодоступная местность также осложняют процесс ликвидации возгорания.