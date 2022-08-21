https://sputnik-georgia.ru/20220821/k-tusheniyu-lesnogo-pozhara-v-borzhomi-podklyuchili-sily-oborony-gruzii-269655056.html

К тушению лесного пожара в Боржоми подключили Силы обороны Грузии

К тушению лесного пожара в Боржоми подключили Силы обороны Грузии

В тушении пожара принимают участие 250 пожарных-спасателей, также мобилизовано три вертолета 21.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Для предотвращения природной катастрофы в Боржомском муниципалитете (регион Самцхе-Джавахети), где вторые стуки горит лесной массив, привлекли Силы обороны Грузии.По информации пресс-службы Администрации правительства, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.Пожар возник в лесу в селе Квабисхеви, на правом берегу реки Кура накануне вечером. По предварительной информации, огонь распространился на территории около трех гектаров.Лес в Боржоми тушат три вертолета и более двух сотен спасателей >>К этому времени в тушении пожара принимают участие 250 пожарных-спасателей, также мобилизовано три вертолета.Скалистая и труднодоступная местность также осложняют процесс ликвидации возгорания.

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грузия, новости, происшествия, боржоми, ираклий гарибашвили, лесной пожар, силы обороны грузии