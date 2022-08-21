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Лес в Боржоми тушат три вертолета и более двух сотен спасателей
Лес в Боржоми тушат три вертолета и более двух сотен спасателей
Тяжелые климатические условия осложняют работы по тушению пожара 21.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-21T21:32+0400
2022-08-21T21:32+0400
2022-08-21T21:47+0400
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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. В процессе локализации огня в лесном массиве в селе Квабисхеви Боржомского муниципалитета (регион Самцхе-Джавахети) принимают участие 250 пожарных-спасателей, заявил начальник департамента пожарно-спасательных сил Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии Давид Сухишвили.Пожар возник в лесу в селе Квабисхеви, на правом берегу реки Кура накануне вечером. По предварительной информации, огонь распространился на территории около 3 гектаров.По его словам, тяжелые климатические условия осложняют работы по тушению пожара. Кроме того, скалистая и труднодоступная местность также осложняют тушение возгорания.Принимая во внимание риск распространения огня, было принято решение об отправке дополнительных бригад из Тбилиси.К тушению пожара в лесах близ Боржоми подключился вертолет >>Пожарные установили водяные насосы на реке Мтквари и раскрыли водные магистрали на расстоянии примерно одного километра, что значительно ускорило локализацию пожара.Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.
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грузия, новости, происшествия, боржоми, лесной пожар, агентство по управлению чрезвычайными ситуациями "112" мвд
грузия, новости, происшествия, боржоми, лесной пожар, агентство по управлению чрезвычайными ситуациями "112" мвд
Лес в Боржоми тушат три вертолета и более двух сотен спасателей
21:32 21.08.2022 (обновлено: 21:47 21.08.2022)
Тяжелые климатические условия осложняют работы по тушению пожара
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. В процессе локализации огня в лесном массиве в селе Квабисхеви Боржомского муниципалитета (регион Самцхе-Джавахети) принимают участие 250 пожарных-спасателей, заявил начальник департамента пожарно-спасательных сил Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии Давид Сухишвили.
Пожар возник в лесу в селе Квабисхеви, на правом берегу реки Кура накануне вечером. По предварительной информации, огонь распространился на территории около 3 гектаров.
"На месте мобилизованы три вертолета пограничной полиции, которые возобновят работы по тушению пожара, как только стихнет ветер. Количество пожарных также увеличилось до 250 человек. У нас есть соответствующее оснащение на месте, и мы работаем над тушением пожара", — сказал Сухишвили.
По его словам, тяжелые климатические условия осложняют работы по тушению пожара. Кроме того, скалистая и труднодоступная местность также осложняют тушение возгорания.
Принимая во внимание риск распространения огня, было принято решение об отправке дополнительных бригад из Тбилиси.
Пожарные установили водяные насосы на реке Мтквари и раскрыли водные магистрали на расстоянии примерно одного километра, что значительно ускорило локализацию пожара.
Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.