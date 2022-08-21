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https://sputnik-georgia.ru/20220821/k-tusheniyu-pozhara-v-lesakh-bliz-borzhomi-podklyuchilsya-vertolet-269645899.html
К тушению пожара в лесах близ Боржоми подключился вертолет
К тушению пожара в лесах близ Боржоми подключился вертолет
Огонь распространился на территории около трех гектаров, тушение пожара осложнялось рельефом 21.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-21T11:47+0400
2022-08-21T14:12+0400
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боржоми
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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. В тушении пожара в лесном массиве в Боржоми (регион Самцхе-Джавахети) подключили вертолет Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, сообщает местный телеканал "Боржоми".Пожар возник в лесу между селами Квабисхеви и Зорети, на правом берегу реки Мтквари накануне вечером. По предварительной информации, огонь распространился на территории около трех гектаров. Тушение пожара осложнялось рельефом: местность скалистая и труднодоступная.По словам представителя общины, тушение пожара было затруднено из-за плохой видимости и ветра в ночное время. Тем не менее, на месте всю ночь работали пожарные и не давали огню распространиться.К тушению пожара совместно с местными пожарными привлечены дополнительные спасательные бригады из соседних муниципалитетов.Спасателям удалось ликвидировать пожар в Боржоми &gt;&gt;Накануне спасателям за несколько часов удалось справиться с лесным пожаром в горах у села Зорети в Боржомском районе.
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грузия, новости, происшествия, боржоми, лесной пожар
грузия, новости, происшествия, боржоми, лесной пожар

К тушению пожара в лесах близ Боржоми подключился вертолет

11:47 21.08.2022 (обновлено: 14:12 21.08.2022)
© photo: Sputnik / STRINGERПожарный вертолет принимает участие в тушении огня в Боржоми-Харагаульском лесу
Пожарный вертолет принимает участие в тушении огня в Боржоми-Харагаульском лесу - Sputnik Грузия, 1920, 21.08.2022
© photo: Sputnik / STRINGER
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Огонь распространился на территории около трех гектаров, тушение пожара осложнялось рельефом
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. В тушении пожара в лесном массиве в Боржоми (регион Самцхе-Джавахети) подключили вертолет Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, сообщает местный телеканал "Боржоми".
Пожар возник в лесу между селами Квабисхеви и Зорети, на правом берегу реки Мтквари накануне вечером. По предварительной информации, огонь распространился на территории около трех гектаров. Тушение пожара осложнялось рельефом: местность скалистая и труднодоступная.
По словам представителя общины, тушение пожара было затруднено из-за плохой видимости и ветра в ночное время. Тем не менее, на месте всю ночь работали пожарные и не давали огню распространиться.
К тушению пожара совместно с местными пожарными привлечены дополнительные спасательные бригады из соседних муниципалитетов.
Спасателям удалось ликвидировать пожар в Боржоми >>
Накануне спасателям за несколько часов удалось справиться с лесным пожаром в горах у села Зорети в Боржомском районе.
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