https://sputnik-georgia.ru/20220821/k-tusheniyu-pozhara-v-lesakh-bliz-borzhomi-podklyuchilsya-vertolet-269645899.html

К тушению пожара в лесах близ Боржоми подключился вертолет

К тушению пожара в лесах близ Боржоми подключился вертолет

Огонь распространился на территории около трех гектаров, тушение пожара осложнялось рельефом 21.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-21T11:47+0400

2022-08-21T11:47+0400

2022-08-21T14:12+0400

грузия

новости

происшествия

боржоми

лесной пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23706/48/237064882_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_399bfd07b455a974e71acb60a44a4c6a.jpg

ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. В тушении пожара в лесном массиве в Боржоми (регион Самцхе-Джавахети) подключили вертолет Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, сообщает местный телеканал "Боржоми".Пожар возник в лесу между селами Квабисхеви и Зорети, на правом берегу реки Мтквари накануне вечером. По предварительной информации, огонь распространился на территории около трех гектаров. Тушение пожара осложнялось рельефом: местность скалистая и труднодоступная.По словам представителя общины, тушение пожара было затруднено из-за плохой видимости и ветра в ночное время. Тем не менее, на месте всю ночь работали пожарные и не давали огню распространиться.К тушению пожара совместно с местными пожарными привлечены дополнительные спасательные бригады из соседних муниципалитетов.Спасателям удалось ликвидировать пожар в Боржоми >>Накануне спасателям за несколько часов удалось справиться с лесным пожаром в горах у села Зорети в Боржомском районе.

боржоми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, боржоми, лесной пожар