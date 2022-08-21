https://sputnik-georgia.ru/20220821/mat-ranennogo-v-tbilisi-zaklyuchennogo-prosit-perevesti-syna-v-izrail-na-lechenie-269652264.html

Мать раненного в Тбилиси заключенного просит перевести сына в Израиль на лечение

Мать раненного в Тбилиси заключенного просит перевести сына в Израиль на лечение

Несмотря на проведенную экстренную операцию, состояние больного врачи оценивают как тяжелое 21.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-21T19:36+0400

2022-08-21T19:36+0400

2022-08-21T19:36+0400

грузия

новости

происшествия

специальная пенитенциарная служба

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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Раненный в Центре психического здоровья и превенции наркомании в Тбилиси заключенный находится в тяжелом состоянии, семья просит Пенитенциарную службу позволит перевезти его на лечение в Израиль, сообщает телеканал "Имеди".Утром 20 августа во время сдачи смены заключенный подкрался сзади к сотруднику конвоя, выхватил у него оружие и выстрелил, не целясь, два раза в направлении конвойных, а после – себе в голову.По информации телеканала, несмотря на проведенную экстренную операцию, состояние больного врачи оценивают как тяжелое. 28-летний мужчина остается под наблюдением врачей Кавказского медицинского центра.Убийство или халатность? В Грузии расследуют увечья заключенного >>Специальная следственная служба приступила к расследованию дела. По их сообщениям, с места происшествия изъяты видеозаписи происшествия и образцы, необходимые для исследования.Следствие ведется по статье "Служебная халатность, повлекшая тяжелый результат", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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