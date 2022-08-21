https://sputnik-georgia.ru/20220821/mat-ranennogo-v-tbilisi-zaklyuchennogo-prosit-perevesti-syna-v-izrail-na-lechenie-269652264.html
Мать раненного в Тбилиси заключенного просит перевести сына в Израиль на лечение
Мать раненного в Тбилиси заключенного просит перевести сына в Израиль на лечение
Несмотря на проведенную экстренную операцию, состояние больного врачи оценивают как тяжелое 21.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-21T19:36+0400
2022-08-21T19:36+0400
2022-08-21T19:36+0400
грузия
новости
происшествия
специальная пенитенциарная служба
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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Раненный в Центре психического здоровья и превенции наркомании в Тбилиси заключенный находится в тяжелом состоянии, семья просит Пенитенциарную службу позволит перевезти его на лечение в Израиль, сообщает телеканал "Имеди".Утром 20 августа во время сдачи смены заключенный подкрался сзади к сотруднику конвоя, выхватил у него оружие и выстрелил, не целясь, два раза в направлении конвойных, а после – себе в голову.По информации телеканала, несмотря на проведенную экстренную операцию, состояние больного врачи оценивают как тяжелое. 28-летний мужчина остается под наблюдением врачей Кавказского медицинского центра.Убийство или халатность? В Грузии расследуют увечья заключенного >>Специальная следственная служба приступила к расследованию дела. По их сообщениям, с места происшествия изъяты видеозаписи происшествия и образцы, необходимые для исследования.Следствие ведется по статье "Служебная халатность, повлекшая тяжелый результат", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, специальная пенитенциарная служба
грузия, новости, происшествия, специальная пенитенциарная служба
Мать раненного в Тбилиси заключенного просит перевести сына в Израиль на лечение
Несмотря на проведенную экстренную операцию, состояние больного врачи оценивают как тяжелое
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Раненный в Центре психического здоровья и превенции наркомании в Тбилиси заключенный находится в тяжелом состоянии, семья просит Пенитенциарную службу позволит перевезти его на лечение в Израиль, сообщает телеканал "Имеди".
Утром 20 августа во время сдачи смены заключенный подкрался сзади к сотруднику конвоя, выхватил у него оружие и выстрелил, не целясь, два раза в направлении конвойных, а после – себе в голову.
По информации телеканала, несмотря на проведенную экстренную операцию, состояние больного врачи оценивают как тяжелое. 28-летний мужчина остается под наблюдением врачей Кавказского медицинского центра.
Специальная следственная служба приступила к расследованию дела. По их сообщениям, с места происшествия изъяты видеозаписи происшествия и образцы, необходимые для исследования.
Следствие ведется по статье "Служебная халатность, повлекшая тяжелый результат", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.