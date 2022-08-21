https://sputnik-georgia.ru/20220821/nezdorovaya-solidarnost---spiker-parlamenta-gruzii-o-nepravitelstvennom-sektore-269649281.html
"Нездоровая солидарность" - спикер парламента Грузии о неправительственном секторе
"Нездоровая солидарность" - спикер парламента Грузии о неправительственном секторе
Только после отказа от требования по отставке правительства НПО сможет принять участие в рабочих группах, подчеркнул спикер 21.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-21T14:33+0400
2022-08-21T14:33+0400
2022-08-21T14:38+0400
грузия
политика
новости
грузинская мечта
еврокомиссия
парламент грузии
шалва папуашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/18/265457749_0:142:1600:1042_1920x0_80_0_0_9fa82aa5da9543be2414b58670b242f9.jpg
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Выход авторитетных неправительственных организаций из рабочих групп по выполнению условий получения Грузией статуса кандидата в ЕС является "нездоровой солидарностью" и "чистым корпоративизмом", заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.Накануне сразу четыре НПО заявили о приостановлении своего участия во всех рабочих группах правящей партии, до тех пор пока НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFEED) не разрешат присоединиться к работе над вопросами выборов в парламенте страны."Это вроде бы солидарность, но солидарность нездоровая. Грань между солидарностью и корпоративизмом очень узкая, и, к сожалению, именно в это время происходит пересечение черты. Вместо здоровой солидарности мы видим чистый корпоративизм, который мы видели после парламентских выборов 2020 года", - сказал Папуашвили на брифинге.По его словам, в то время ISFEED месяц скрывал реальные результаты параллельного подсчета голосов. Когда "Грузинская мечта" попросила огласить результаты, другие НПО дистанцировались от вопроса и не захотели выступать с критикой в адрес организации-коллеги.Папуашвили напомнил, что на второй день после решения Евросовета, 24 июня, прошла акция с требованием отставки правительства, одним из организаторов которой была организация ISFEED. Тогда НПО "Справедливые выборы" вместе с другими организациями выдвинули парламенту недельный ультиматум, чтобы распустить правительство и избрать т.н. "техническое правительство", при формировании которого НПО имели бы решающий голос.Как отметил Папуашвили, этот ультиматум не был доведен до конца из-за того, что народ отвернулся от этого радикального требования, хотя это требование до сих пор висит в воздухе и этот ультиматум не снят.По словам спикера, и сегодня ISFEED не собирается отказываться от прежней позиции, поэтому их не пригласили к работе группы. Только после отказа от требования по отставке правительства НПО сможет принять участие в рабочих группах, подчеркнул спикер.Сила НПО в Грузии: скандал набирает обороты >>"Грузинская мечта" отказалась приглашать НПО "Справедливые выборы" на заседание рабочей группы в парламенте по внесению поправок в Избирательный кодекс. Как заявил глава группы Гиви Миканадзе, НПО могут включиться в процесс при условии нейтралитета, однако они потеряли его после требования об отставки премьера и правительства.Ранее представительство ЕС в Грузии, которое наравне с Еврокомиссией следит за выполнением условий, призвало власти дать возможность всем НПО принять существенное участие в работе всех рабочих групп, в том числе группы, работающей над избирательной реформой.В представительстве ЕС подчеркнули, что работа с НПО также является условием для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/18/265457749_100:150:1321:1066_1920x0_80_0_0_30fdd3789670aea8a810b07e6b576149.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, грузинская мечта, еврокомиссия, парламент грузии, шалва папуашвили
грузия, политика, новости, грузинская мечта, еврокомиссия, парламент грузии, шалва папуашвили
"Нездоровая солидарность" - спикер парламента Грузии о неправительственном секторе
14:33 21.08.2022 (обновлено: 14:38 21.08.2022)
Только после отказа от требования по отставке правительства НПО сможет принять участие в рабочих группах, подчеркнул спикер
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Выход авторитетных неправительственных организаций из рабочих групп по выполнению условий получения Грузией статуса кандидата в ЕС является "нездоровой солидарностью" и "чистым корпоративизмом", заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
Накануне сразу четыре НПО заявили о приостановлении своего участия во всех рабочих группах правящей партии, до тех пор пока НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFEED) не разрешат присоединиться к работе над вопросами выборов в парламенте страны.
Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
"Это вроде бы солидарность, но солидарность нездоровая. Грань между солидарностью и корпоративизмом очень узкая, и, к сожалению, именно в это время происходит пересечение черты. Вместо здоровой солидарности мы видим чистый корпоративизм, который мы видели после парламентских выборов 2020 года", - сказал Папуашвили на брифинге.
По его словам, в то время ISFEED месяц скрывал реальные результаты параллельного подсчета голосов. Когда "Грузинская мечта" попросила огласить результаты, другие НПО дистанцировались от вопроса и не захотели выступать с критикой в адрес организации-коллеги.
"Даже сейчас несколько неправительственных организаций зафиксировали именно нездоровую солидарность, которая есть не что иное, как корпоративизм", - подчеркнул он.
Папуашвили напомнил, что на второй день после решения Евросовета, 24 июня, прошла акция с требованием отставки правительства, одним из организаторов которой была организация ISFEED. Тогда НПО "Справедливые выборы" вместе с другими организациями выдвинули парламенту недельный ультиматум, чтобы распустить правительство и избрать т.н. "техническое правительство", при формировании которого НПО имели бы решающий голос.
Как отметил Папуашвили, этот ультиматум не был доведен до конца из-за того, что народ отвернулся от этого радикального требования, хотя это требование до сих пор висит в воздухе и этот ультиматум не снят.
По словам спикера, и сегодня ISFEED не собирается отказываться от прежней позиции, поэтому их не пригласили к работе группы. Только после отказа от требования по отставке правительства НПО сможет принять участие в рабочих группах, подчеркнул спикер.
"Грузинская мечта" отказалась приглашать НПО "Справедливые выборы" на заседание рабочей группы в парламенте по внесению поправок в Избирательный кодекс. Как заявил глава группы Гиви Миканадзе, НПО могут включиться в процесс при условии нейтралитета, однако они потеряли его после требования об отставки премьера и правительства.
Ранее представительство ЕС в Грузии, которое наравне с Еврокомиссией следит за выполнением условий, призвало власти дать возможность всем НПО принять существенное участие в работе всех рабочих групп, в том числе группы, работающей над избирательной реформой.
В представительстве ЕС подчеркнули, что работа с НПО также является условием для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.