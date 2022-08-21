https://sputnik-georgia.ru/20220821/nezdorovaya-solidarnost---spiker-parlamenta-gruzii-o-nepravitelstvennom-sektore-269649281.html

"Нездоровая солидарность" - спикер парламента Грузии о неправительственном секторе

"Нездоровая солидарность" - спикер парламента Грузии о неправительственном секторе

Только после отказа от требования по отставке правительства НПО сможет принять участие в рабочих группах, подчеркнул спикер 21.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-21T14:33+0400

2022-08-21T14:33+0400

2022-08-21T14:38+0400

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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Выход авторитетных неправительственных организаций из рабочих групп по выполнению условий получения Грузией статуса кандидата в ЕС является "нездоровой солидарностью" и "чистым корпоративизмом", заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.Накануне сразу четыре НПО заявили о приостановлении своего участия во всех рабочих группах правящей партии, до тех пор пока НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFEED) не разрешат присоединиться к работе над вопросами выборов в парламенте страны."Это вроде бы солидарность, но солидарность нездоровая. Грань между солидарностью и корпоративизмом очень узкая, и, к сожалению, именно в это время происходит пересечение черты. Вместо здоровой солидарности мы видим чистый корпоративизм, который мы видели после парламентских выборов 2020 года", - сказал Папуашвили на брифинге.По его словам, в то время ISFEED месяц скрывал реальные результаты параллельного подсчета голосов. Когда "Грузинская мечта" попросила огласить результаты, другие НПО дистанцировались от вопроса и не захотели выступать с критикой в адрес организации-коллеги.Папуашвили напомнил, что на второй день после решения Евросовета, 24 июня, прошла акция с требованием отставки правительства, одним из организаторов которой была организация ISFEED. Тогда НПО "Справедливые выборы" вместе с другими организациями выдвинули парламенту недельный ультиматум, чтобы распустить правительство и избрать т.н. "техническое правительство", при формировании которого НПО имели бы решающий голос.Как отметил Папуашвили, этот ультиматум не был доведен до конца из-за того, что народ отвернулся от этого радикального требования, хотя это требование до сих пор висит в воздухе и этот ультиматум не снят.По словам спикера, и сегодня ISFEED не собирается отказываться от прежней позиции, поэтому их не пригласили к работе группы. Только после отказа от требования по отставке правительства НПО сможет принять участие в рабочих группах, подчеркнул спикер.Сила НПО в Грузии: скандал набирает обороты >>"Грузинская мечта" отказалась приглашать НПО "Справедливые выборы" на заседание рабочей группы в парламенте по внесению поправок в Избирательный кодекс. Как заявил глава группы Гиви Миканадзе, НПО могут включиться в процесс при условии нейтралитета, однако они потеряли его после требования об отставки премьера и правительства.Ранее представительство ЕС в Грузии, которое наравне с Еврокомиссией следит за выполнением условий, призвало власти дать возможность всем НПО принять существенное участие в работе всех рабочих групп, в том числе группы, работающей над избирательной реформой.В представительстве ЕС подчеркнули, что работа с НПО также является условием для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.

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грузия, политика, новости, грузинская мечта, еврокомиссия, парламент грузии, шалва папуашвили