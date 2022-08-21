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Очередные военные учения проведет Китай у своих берегов
Очередные военные учения проведет Китай у своих берегов
Проход кораблей в указанные зоны на время учений будет запрещен 21.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-21T13:35+0400
2022-08-21T13:35+0400
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ТБИЛИСИ, 21 авг - Sputnik. Китай 22 августа проведет военные учения с боевыми стрельбами в акватории Восточно-Китайского моря недалеко от провинции Чжэцзян на востоке страны, сообщает управление КНР по обеспечению безопасности на море."Проход кораблей в указанные зоны на время учений будет запрещен", - говорится в сообщении.Народно-освободительная армия Китая в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться в полдень 7 августа, однако были продолжены.Киссинджер: США "на грани войны" с Россией и Китаем >>Официальный Пекин не сообщает, когда маневры вокруг острова завершатся, при этом китайская государственная газета Global Times со ссылкой на аналитиков 8 августа сообщила, что военные учения НОАК у Тайваня станут рутиной и не прекратятся, пока остров и материковый Китай не воссоединятся.
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в мире, новости, политика, китай, тайвань, сша, ноак
в мире, новости, политика, китай, тайвань, сша, ноак
Очередные военные учения проведет Китай у своих берегов
13:35 21.08.2022 (обновлено: 13:48 21.08.2022)
Проход кораблей в указанные зоны на время учений будет запрещен
ТБИЛИСИ, 21 авг - Sputnik. Китай 22 августа проведет военные учения с боевыми стрельбами в акватории Восточно-Китайского моря недалеко от провинции Чжэцзян на востоке страны, сообщает управление КНР по обеспечению безопасности на море.
"Проход кораблей в указанные зоны на время учений будет запрещен", - говорится в сообщении.
Народно-освободительная армия Китая в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться в полдень 7 августа, однако были продолжены.
Официальный Пекин не сообщает, когда маневры вокруг острова завершатся, при этом китайская государственная газета Global Times со ссылкой на аналитиков 8 августа сообщила, что военные учения НОАК у Тайваня станут рутиной и не прекратятся, пока остров и материковый Китай не воссоединятся.