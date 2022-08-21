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Премьер Грузии выразил соболезнования семьям погибших в ДТП в Турции
Премьер Грузии выразил соболезнования семьям погибших в ДТП в Турции
Три крупных ДТП с жертвами произошло 20 августа в Турции 21.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-21T20:46+0400
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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования семьям погибших во время крупой аварии с автобусом в турецком городе Газиантеп.Накануне в результате ДТП в провинции Газиантеп погибли 16 человек, 21 получил травмы. Среди погибших двое журналистов. На участке Низип автомагистрали Тарсус-Адана-Газиантеп пассажирский автобус столкнулся с припаркованными машинами скорой помощи, пожарной службы и прямого вещания информационного агентства "Ихлас".Три крупных ДТП с жертвами произошло 20 августа в Турции.В результате аварии в уезде Дерик провинции Мардин на юго-востоке страны, когда грузовик врезался в толпу, после того как у него отказали тормоза, погибли 19 человек. Состояние шести из 26 раненых тяжелое.Три крупных ДТП произошло накануне в Турции >>ДТП произошло также в Ризе, где травмы получили не менее 25 туристов, направлявшихся из Трабзона в Стамбул.
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грузия, новости, турция, происшествия, ираклий гарибашвили, дтп
Премьер Грузии выразил соболезнования семьям погибших в ДТП в Турции
20:46 21.08.2022 (обновлено: 21:10 21.08.2022)
Три крупных ДТП с жертвами произошло 20 августа в Турции
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования семьям погибших во время крупой аварии с автобусом в турецком городе Газиантеп.
Накануне в результате ДТП в провинции Газиантеп погибли 16 человек, 21 получил травмы. Среди погибших двое журналистов. На участке Низип автомагистрали Тарсус-Адана-Газиантеп пассажирский автобус столкнулся с припаркованными машинами скорой помощи, пожарной службы и прямого вещания информационного агентства "Ихлас".
"Глубоко опечален известием о трагической аварии на шоссе Газиантеп. Мы выражаем самые искренние соболезнования семьям и близким жертв, а раненым скорейшего выздоровления. В эти трудные времена Грузия стоит вместе с турецкими братьями и сестрами", - написал Гарибашвили на своей странице в Twitter.
Три крупных ДТП с жертвами произошло 20 августа в Турции.
В результате аварии в уезде Дерик провинции Мардин на юго-востоке страны, когда грузовик врезался в толпу, после того как у него отказали тормоза, погибли 19 человек. Состояние шести из 26 раненых тяжелое.
ДТП произошло также в Ризе, где травмы получили не менее 25 туристов, направлявшихся из Трабзона в Стамбул.