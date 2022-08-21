https://sputnik-georgia.ru/20220821/v-vysokogornom-regione-gruzii-unichtozhili-konfiskovannye-granaty-269647095.html

В высокогорном регионе Грузии уничтожили конфискованные гранаты

В высокогорном регионе Грузии уничтожили конфискованные гранаты

На основании оперативной информации, на двух металлических столбах обнаружили боеприпас, аналогичный взрывному устройству типа Ф1 21.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-21T13:03+0400

2022-08-21T13:03+0400

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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Грузинские саперы уничтожили ручные гранаты, обнаруженные в селе Ири Онского муниципалитета (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети), сообщается на сайте МВД.По информации ведомства, на основании оперативной информации, на двух металлических столбах обнаружили боеприпас, аналогичный взрывному устройству типа Ф1 - ручная граната.Следственные и процессуальные действия были немедленно начаты полицией, говорится в сообщении.В ходе следствия с участием саперов были извлечены учебно-звуковые гранаты с пластиковым корпусом, которые были уничтожены на месте в целях безопасности.Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии: задержаны восемь человек >>Уголовное дело возбуждено по статье "Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольных охотничьих ружей), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств", которая предусматривает наказание в виде штрафа или домашнего ареста на срок от шести месяцев до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

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