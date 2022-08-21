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В высокогорном регионе Грузии уничтожили конфискованные гранаты
В высокогорном регионе Грузии уничтожили конфискованные гранаты
На основании оперативной информации, на двух металлических столбах обнаружили боеприпас, аналогичный взрывному устройству типа Ф1 21.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-21T13:03+0400
2022-08-21T14:47+0400
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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Грузинские саперы уничтожили ручные гранаты, обнаруженные в селе Ири Онского муниципалитета (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети), сообщается на сайте МВД.По информации ведомства, на основании оперативной информации, на двух металлических столбах обнаружили боеприпас, аналогичный взрывному устройству типа Ф1 - ручная граната.Следственные и процессуальные действия были немедленно начаты полицией, говорится в сообщении.В ходе следствия с участием саперов были извлечены учебно-звуковые гранаты с пластиковым корпусом, которые были уничтожены на месте в целях безопасности.Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии: задержаны восемь человек &gt;&gt;Уголовное дело возбуждено по статье "Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольных охотничьих ружей), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств", которая предусматривает наказание в виде штрафа или домашнего ареста на срок от шести месяцев до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.
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грузия, новости, происшествия, мвд грузии, оружие
грузия, новости, происшествия, мвд грузии, оружие

В высокогорном регионе Грузии уничтожили конфискованные гранаты

13:03 21.08.2022 (обновлено: 14:47 21.08.2022)
© photo: Sputnik / StringerПатрульная полиция за городом на месте ДТП
Патрульная полиция за городом на месте ДТП - Sputnik Грузия, 1920, 21.08.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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На основании оперативной информации, на двух металлических столбах обнаружили боеприпас, аналогичный взрывному устройству типа Ф1
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Грузинские саперы уничтожили ручные гранаты, обнаруженные в селе Ири Онского муниципалитета (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети), сообщается на сайте МВД.
По информации ведомства, на основании оперативной информации, на двух металлических столбах обнаружили боеприпас, аналогичный взрывному устройству типа Ф1 - ручная граната.
Следственные и процессуальные действия были немедленно начаты полицией, говорится в сообщении.
В ходе следствия с участием саперов были извлечены учебно-звуковые гранаты с пластиковым корпусом, которые были уничтожены на месте в целях безопасности.
Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии: задержаны восемь человек >>
Уголовное дело возбуждено по статье "Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольных охотничьих ружей), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств", которая предусматривает наказание в виде штрафа или домашнего ареста на срок от шести месяцев до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.
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