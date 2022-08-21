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В высокогорном регионе Грузии уничтожили конфискованные гранаты
В высокогорном регионе Грузии уничтожили конфискованные гранаты
На основании оперативной информации, на двух металлических столбах обнаружили боеприпас, аналогичный взрывному устройству типа Ф1 21.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-21T13:03+0400
2022-08-21T13:03+0400
2022-08-21T14:47+0400
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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Грузинские саперы уничтожили ручные гранаты, обнаруженные в селе Ири Онского муниципалитета (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети), сообщается на сайте МВД.По информации ведомства, на основании оперативной информации, на двух металлических столбах обнаружили боеприпас, аналогичный взрывному устройству типа Ф1 - ручная граната.Следственные и процессуальные действия были немедленно начаты полицией, говорится в сообщении.В ходе следствия с участием саперов были извлечены учебно-звуковые гранаты с пластиковым корпусом, которые были уничтожены на месте в целях безопасности.Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии: задержаны восемь человек >>Уголовное дело возбуждено по статье "Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольных охотничьих ружей), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств", которая предусматривает наказание в виде штрафа или домашнего ареста на срок от шести месяцев до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.
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грузия, новости, происшествия, мвд грузии, оружие
грузия, новости, происшествия, мвд грузии, оружие
В высокогорном регионе Грузии уничтожили конфискованные гранаты
13:03 21.08.2022 (обновлено: 14:47 21.08.2022)
На основании оперативной информации, на двух металлических столбах обнаружили боеприпас, аналогичный взрывному устройству типа Ф1
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Грузинские саперы уничтожили ручные гранаты, обнаруженные в селе Ири Онского муниципалитета (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети), сообщается на сайте МВД.
По информации ведомства, на основании оперативной информации, на двух металлических столбах обнаружили боеприпас, аналогичный взрывному устройству типа Ф1 - ручная граната.
Следственные и процессуальные действия были немедленно начаты полицией, говорится в сообщении
.
В ходе следствия с участием саперов были извлечены учебно-звуковые гранаты с пластиковым корпусом, которые были уничтожены на месте в целях безопасности.
Уголовное дело возбуждено по статье "Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольных охотничьих ружей), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств", которая предусматривает наказание в виде штрафа или домашнего ареста на срок от шести месяцев до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.