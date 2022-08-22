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Борьба с огнем в Боржоми: власти Грузии мобилизуют людей и технику

Борьба с огнем в Боржоми: власти Грузии мобилизуют людей и технику

Сотни человек и десятки единиц техники направлены на борьбу с огнем в Боржомском ущелье 22.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-22T08:02+0400

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Сотрудники различных министерств и ведомств Грузии ведут непрерывную работу по тушению пожара в Боржомском ущелье, говорится в заявлении Администрация правительства Грузии.Пожар возник в лесу в селе Квабисхеви на правом берегу реки Куры накануне вечером. Скалистая и труднодоступная местность также осложняют процесс ликвидации возгорания.Как отмечается в заявлении, на данный момент МВД мобилизовано в муниципалитете Боржоми и участвует в мероприятиях по тушению пожара:В документе отмечается, что с утра к работам по тушению пожара подключатся военнослужащие Восточного командования Сил обороны."Министерство регионального развития и инфраструктуры со своей стороны уже направило в Боржомское ущелье бульдозеры и водовозы. На данный момент продолжается мобилизация водовозов из других регионов", – отмечается в сообщении.К тушению лесного пожара в Боржоми подключили Силы обороны Грузии >>К тушению пожара, вспыхнувшего в лесном массиве, также привлечены сотрудники Национального агентства лесного хозяйства Минприроды.

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