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Борьба с огнем в Боржоми: власти Грузии мобилизуют людей и технику
Борьба с огнем в Боржоми: власти Грузии мобилизуют людей и технику
Сотни человек и десятки единиц техники направлены на борьбу с огнем в Боржомском ущелье 22.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-22T08:02+0400
2022-08-22T08:02+0400
2022-08-22T08:25+0400
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Сотрудники различных министерств и ведомств Грузии ведут непрерывную работу по тушению пожара в Боржомском ущелье, говорится в заявлении Администрация правительства Грузии.Пожар возник в лесу в селе Квабисхеви на правом берегу реки Куры накануне вечером. Скалистая и труднодоступная местность также осложняют процесс ликвидации возгорания.Как отмечается в заявлении, на данный момент МВД мобилизовано в муниципалитете Боржоми и участвует в мероприятиях по тушению пожара:В документе отмечается, что с утра к работам по тушению пожара подключатся военнослужащие Восточного командования Сил обороны."Министерство регионального развития и инфраструктуры со своей стороны уже направило в Боржомское ущелье бульдозеры и водовозы. На данный момент продолжается мобилизация водовозов из других регионов", – отмечается в сообщении.К тушению лесного пожара в Боржоми подключили Силы обороны Грузии >>К тушению пожара, вспыхнувшего в лесном массиве, также привлечены сотрудники Национального агентства лесного хозяйства Минприроды.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, боржоми, правительство грузии, лесной пожар
грузия, новости, происшествия, боржоми, правительство грузии, лесной пожар
Борьба с огнем в Боржоми: власти Грузии мобилизуют людей и технику
08:02 22.08.2022 (обновлено: 08:25 22.08.2022)
Сотни человек и десятки единиц техники направлены на борьбу с огнем в Боржомском ущелье
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Сотрудники различных министерств и ведомств Грузии ведут непрерывную работу по тушению пожара в Боржомском ущелье, говорится в заявлении Администрация правительства Грузии.
Пожар возник в лесу в селе Квабисхеви на правом берегу реки Куры накануне вечером. Скалистая и труднодоступная местность также осложняют процесс ликвидации возгорания.
Как отмечается в заявлении
, на данный момент МВД мобилизовано в муниципалитете Боржоми и участвует в мероприятиях по тушению пожара:
250 пожарных и спасателей;
50 пожарно-спасательных и других машин;
Пожары контролируются с помощью дронов;
К ликвидации исчезновений привлечены три вертолета пограничной службы;
На месте находятся 300 сотрудников отдела специального назначения;
Мобилизованы сотрудники соответствующих подразделений местной полиции.
"Силы обороны Грузии уже задействованы в работах по тушению пожара в муниципалитете Боржоми. На данном этапе на территории находятся: специальная гусеничная пожарная техника МТЛБ, автоцистерны и пожарные машины повышенной проходимости Командования тыла сухопутных войск", – говорится в сообщении.
В документе отмечается, что с утра к работам по тушению пожара подключатся военнослужащие Восточного командования Сил обороны.
"Министерство регионального развития и инфраструктуры со своей стороны уже направило в Боржомское ущелье бульдозеры и водовозы. На данный момент продолжается мобилизация водовозов из других регионов", – отмечается в сообщении.
К тушению пожара, вспыхнувшего в лесном массиве, также привлечены сотрудники Национального агентства лесного хозяйства Минприроды.