https://sputnik-georgia.ru/20220822/dokhody-ot-turizma-v-gruzii-s-nachala-goda-vyrosli-v-tri-raza-269656105.html

Доходы от туризма в Грузии с начала года выросли в три раза

Доходы от туризма в Грузии с начала года выросли в три раза

Наибольшую сумму с начала 2022 года потратили визитеры из России – почти 335 миллионов долларов 22.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-22T09:01+0400

2022-08-22T09:01+0400

2022-08-22T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников за семь месяцев 2022 года составили 1,6 миллиарда долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии.Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться уже в 2021 году – с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные.По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 220,5%. Кроме того, доходы восстановлены на 87,4% к уровню 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.Число туристов из России в Грузию выросло почти в шесть раз >>В июле 2022 года доход от туризма составил 476,1 миллиона долларов, что на 131,9% выше показателя за прошлый год и на 20,4% больше, чем в июле 2019 года.Кто тратит деньгиНаибольшую сумму за семь месяцев 2022 года потратили визитеры из России – 334,8 миллиона долларов.При этом в июле больше всего потратили граждане России (116,1 миллиона долларов), граждане Турции (43,8 миллиона долларов), граждане Евросоюза и Турции (43,6 миллиона долларов).Визиты в ГрузиюЧисло визитов международных путешественников в Грузию в январе-июле 2022 года выросло на 214,34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 2 миллиона.Грузия за семь месяцев 2022 года восстановила показатели 2019 года на 47%.Из общего числа визитов, 1,7 миллиона были туристическими, что на 162% больше, чем в январе-июле 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 61,9%.Наибольшее число визитов в Грузию в январе-июле 2022 года осуществили граждане России.Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годыВ допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.

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грузия, экономика, туризм, национальный банк грузии, новости