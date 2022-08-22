https://sputnik-georgia.ru/20220822/dokhody-ot-turizma-v-gruzii-s-nachala-goda-vyrosli-v-tri-raza-269656105.html
Доходы от туризма в Грузии с начала года выросли в три раза
Доходы от туризма в Грузии с начала года выросли в три раза
Наибольшую сумму с начала 2022 года потратили визитеры из России – почти 335 миллионов долларов 22.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-22T09:01+0400
2022-08-22T09:01+0400
2022-08-22T09:01+0400
грузия
экономика
туризм
национальный банк грузии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/14/268688971_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_88e7155c5368655f885adbb0f0e60b0d.jpg
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников за семь месяцев 2022 года составили 1,6 миллиарда долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии.Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться уже в 2021 году – с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные.По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 220,5%. Кроме того, доходы восстановлены на 87,4% к уровню 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.Число туристов из России в Грузию выросло почти в шесть раз >>В июле 2022 года доход от туризма составил 476,1 миллиона долларов, что на 131,9% выше показателя за прошлый год и на 20,4% больше, чем в июле 2019 года.Кто тратит деньгиНаибольшую сумму за семь месяцев 2022 года потратили визитеры из России – 334,8 миллиона долларов.При этом в июле больше всего потратили граждане России (116,1 миллиона долларов), граждане Турции (43,8 миллиона долларов), граждане Евросоюза и Турции (43,6 миллиона долларов).Визиты в ГрузиюЧисло визитов международных путешественников в Грузию в январе-июле 2022 года выросло на 214,34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 2 миллиона.Грузия за семь месяцев 2022 года восстановила показатели 2019 года на 47%.Из общего числа визитов, 1,7 миллиона были туристическими, что на 162% больше, чем в январе-июле 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 61,9%.Наибольшее число визитов в Грузию в январе-июле 2022 года осуществили граждане России.Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годыВ допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/14/268688971_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_73ae03da0e1ef7a36f1c1c137b28983d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, туризм, национальный банк грузии, новости
грузия, экономика, туризм, национальный банк грузии, новости
Доходы от туризма в Грузии с начала года выросли в три раза
Наибольшую сумму с начала 2022 года потратили визитеры из России – почти 335 миллионов долларов
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников за семь месяцев 2022 года составили 1,6 миллиарда долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии.
Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться уже в 2021 году – с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные.
По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 220,5%. Кроме того, доходы восстановлены на 87,4% к уровню 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.
В июле 2022 года доход от туризма составил 476,1 миллиона долларов, что на 131,9% выше показателя за прошлый год и на 20,4% больше, чем в июле 2019 года.
Кто тратит деньги
Наибольшую сумму за семь месяцев 2022 года потратили визитеры из России – 334,8 миллиона долларов.
Сколько потратили туристы в Грузии
Страна
Траты, млн долларов
Число визитов
Россия
334,8
403 886
Беларусь
156,2
62 728
Евросоюз
164,6
130 589
Турция
152,7
358 126
Украина
138,3
89 614
При этом в июле больше всего потратили граждане России (116,1 миллиона долларов), граждане Турции (43,8 миллиона долларов), граждане Евросоюза и Турции (43,6 миллиона долларов).
Визиты в Грузию
Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-июле 2022 года выросло на 214,34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 2 миллиона.
Грузия за семь месяцев 2022 года восстановила показатели 2019 года на 47%.
ТОП-5 стран по числу международных визитов в Грузию в январе-июле 2022 года
Страна
Количество визитов, тысяч
Рост, %
Россия
403,9
486,1
Турция
358,1
126,2
Армения
299,7
350,2
Израиль
107,2
93,6
Украина
89,6
44,0
Из общего числа визитов, 1,7 миллиона были туристическими, что на 162% больше, чем в январе-июле 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 61,9%.
Наибольшее число визитов в Грузию в январе-июле 2022 года осуществили граждане России.
Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы
В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.
В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.