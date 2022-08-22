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Электронные сервисы мэрии Тбилиси восстановят работу в понедельник

Электронные сервисы мэрии Тбилиси восстановят работу в понедельник

Установка новой аппликации для всех онлайн-услуг вызвала перебои с работой системы в целом 22.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-22T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. С 22 августа все электронные системы мэрии Тбилиси заработают в обычном режиме, вернутся и все штрафы.С 15 августа по решению правительства Тбилиси нарушителей правил зонально-почасовой парковки в Тбилиси не штрафовали из-за перебоев электронных систем .Мэрия решила упростить пользование своими электронными аппликациями – паркинг, такси, портал заявлений и так далее. Отныне у пользователей будет один логин и один пароль для электронных систем мэрии. Из-за перехода на новую систему в аппликации были сбои.Нарушителей правил зонально-почасовой парковки в Тбилиси пока не будут штрафовать >>По данным мэрии, уже все аппликации работают в обычном режиме.Для того чтобы воспользоваться новшеством, достаточно один раз войти в систему и обновить данные.В случае возникновения необходимости в получении технической помощи нужно обращаться в сервис-центры муниципалитета или звонить на "горячую линию" агентства развития муниципальных сервисов – 1399.Проект зонально-почасовой парковки запустили в Тбилиси в 2019 году. Такие парковочные зоны действуют уже во всех районах города.

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