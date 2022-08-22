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Государство помогает предпринимателям в Грузии выйти на экспортные рынки
Государство помогает предпринимателям в Грузии выйти на экспортные рынки
Программа поможет малому и среднему бизнесу страны в устранении факторов мешающих экспорту 22.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-22T07:01+0400
2022-08-22T07:01+0400
2022-08-22T07:01+0400
грузия
новости
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производи в грузии
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. По итогам конкурса в государственной программе стимулирования экспорта будут участвовать 50 представителей малого и среднего бизнеса (МСП), говорится в сообщении агентства "Производи в Грузии".Программа предполагает техническую поддержку компаний, желающих выйти на международный рынок. Ее реализация началась 7 апреля текущего года в ответ на постпандемические вызовы, а также для диверсификации экспортных рынков.Среди компонентов помощи в рамках программы: брендирование, получение сертификата или лицензии, помощь в выходе на международные рынки.Программа распространяется на компании, занимающиеся выпуском продуктов питания и напитков, одежды, кожи и кожаных изделий, обуви, кормов для домашних животных, ветеринарной продукции, мебели, драгоценностей и упаковочных материалов. На агропродовольственную продукцию распространяется лишь компонент выхода в международную сеть.Грузия установила рекорд по экспорту >>"В рамках конкурса, прием заявок на участие в программе проходил в электронном виде, на платформе экспортеров агентства, что обеспечило прозрачность и высокую степень надежности процесса", - отмечено в сообщении.Правительственная программа "Производи в Грузии" была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в стране местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.
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грузия, новости, экономика, производи в грузии
грузия, новости, экономика, производи в грузии
Государство помогает предпринимателям в Грузии выйти на экспортные рынки
Программа поможет малому и среднему бизнесу страны в устранении факторов мешающих экспорту
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. По итогам конкурса в государственной программе стимулирования экспорта будут участвовать 50 представителей малого и среднего бизнеса (МСП), говорится в сообщении агентства "Производи в Грузии".
Программа предполагает техническую поддержку компаний, желающих выйти на международный рынок. Ее реализация началась 7 апреля текущего года в ответ на постпандемические вызовы, а также для диверсификации экспортных рынков.
По информации агентства
, программа поможет МСП в устранении факторов мешающих экспорту. Она направлена на внедрение механизмов, способствующих продажам товара за рубеж. Также программа поможет идентифицировать продукты, имеющие спрос и будет способствовать продажам.
Среди компонентов помощи в рамках программы: брендирование, получение сертификата или лицензии, помощь в выходе на международные рынки.
Программа распространяется на компании, занимающиеся выпуском продуктов питания и напитков, одежды, кожи и кожаных изделий, обуви, кормов для домашних животных, ветеринарной продукции, мебели, драгоценностей и упаковочных материалов. На агропродовольственную продукцию распространяется лишь компонент выхода в международную сеть.
"В рамках конкурса, прием заявок на участие в программе проходил в электронном виде, на платформе экспортеров агентства, что обеспечило прозрачность и высокую степень надежности процесса", - отмечено в сообщении.
Правительственная программа "Производи в Грузии" была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в стране местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.