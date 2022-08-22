https://sputnik-georgia.ru/20220822/gruzinskaya-delegatsiya-provedet-vstrechi-v-gosdume-rf-269665909.html

Грузинская делегация проведет встречи в Госдуме РФ

Грузинская делегация проведет встречи в Госдуме РФ

Планируется рассмотрение вопроса упрощения или снятия визового режима 22.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-22T13:14+0400

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Делегация грузинской общественности посетит в конце сентября Москву, чтобы обсудить грузино-российские отношения и пути решения проблем между Россией и Грузией, говорится в заявлении координатора НПО "Новое Социалистическое Движение Грузии" Темура Пипия.Грузинская делегация проведет встречу в Комитете Государственной Думы РФ по делам СНГ. Как отмечено в заявлении в первую очередь планируется рассмотрение вопросов гуманитарного характера, таких как упрощение или снятие визового режима и восстановление прямых авиарейсов между Грузией и Россией.По информации Пипия, в состав делегации войдут политики и общественники как консервативной, так и социалистической платформы, бизнесмены и представители сферы грузинской культуры, "объединенные общей позицией восстановить дружеские, союзнические отношения с нашим северным соседом".Темур Пипия выразил благодарность Комитету Государственной Думы РФ по делам СНГ за положительную роль, которую он играет в решении гуманитарных проблем, стоящих перед населением Грузии.Пипия также отметил важность открытия пропускных пунктов на въезде в Ахалгорский район, который контролируется де-факто властями Южной Осетии."Мы знаем о конкретной положительной роли Комитета в вышеупомянутом благом деле, что непременно облегчит жизнь тысячам и тысячам людей грузинской да и осетинской национальности, находившихся по обе стороны линии разграничения", – подчеркнул Пипия.По его словам, жители Ахалгорского и Джавского муниципалитетов будут иметь возможность пересекать линию разграничения посредством пропускных пунктов. Пропускной пункт на въезде в Ахалгорский район был закрыт с 5 сентября 2019 года."Такое решение осетинской стороны, безусловно, стало возможным в условиях сдержанной и продуманной внешней политики правительства Гарибашвили и минимизации угроз для безопасности Грузии и для региона в целом", – говорится в заявлении Пипия.Россия - крупнейший поставщик топлива в Грузию>>По словам Пипия, к этим добрым изменениям приложили усилия не только правительство Грузии, но также и люди, имеющие много друзей в Российской Федерации. Представители общественности Грузии, годами занимающиеся народной дипломатией, имеют хорошие отношения в том числе и с представителями различных ветвей российской власти, подчеркнул Пипия."Хотим поблагодарить руководство Южной Осетии за принятое решение и призвать максимально сдержанно отнестись к провокациям радикальной грузинской оппозиции и встать гораздо выше – на уровень интересов наших братских народов. Такую просьбу мы адресуем и к руководству Российской Федерации", – отмечено в заявлении.Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией летом 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами.

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россия, грузия, политика, зураб абашидзе, григорий карасин, сергей гаврилов, москва, снг, совет федерации рф