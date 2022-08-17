https://sputnik-georgia.ru/20220817/rossiya---krupneyshiy-postavschik-topliva-v-gruziyu-269544186.html
Россия - крупнейший поставщик топлива в Грузию
Россия - крупнейший поставщик топлива в Грузию
Крупнейшими поставщиками бензина и дизеля являются Россия, Румыния и Болгария 17.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-17T17:29+0400
2022-08-17T17:29+0400
2022-08-17T17:29+0400
экономика
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цены на топливо
бензин
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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. С начала года наибольший объем автомобильного топлива был импортирован в Грузию из России - 40,8%, говорится в исследовании Агентства конкуренции. Всего с января по июль в Грузию было импортировано 810 320 тысяч литров бензина и дизеля. В отчетный период топливо завезли в Грузию 40 компаний, при этом доля трех самых крупных компаний в импорте составила 60,88%.Доля бензина в общем импорте топлива - 56,1%.В число стран крупнейших поставщиков автомобильного топлива в Грузию, помимо России, входят Румыния (26,5%), Болгария (13,4%), Туркмения (9,9%), Азербайджан (7,7%). На остальные страны приходится 1,7%.В исследовании отдельно приведены данные на апрель-июль. В этот период на российское топливо приходилось 64-65% всего импорта.Цена на бензин в Грузии увеличена искусственно – эксперт>>По данным Агентства, импортированное из России топливо отличается значительно низкой себестоимостью по сравнению с топливом из Румынии."Однако в случае с крупными компаниями розничная цена устанавливается на уровне, аналогичном топливу, импортируемому из европейских стран. Разница в себестоимости составляет в среднем 20-70 тетри за 1 литр топлива", - говорится в исследовании.В период с июня по июль 85-90% ввезенного в Грузии топлива пришлось на Россию и Румынию.Премьер Грузии: цены на топливо в стране снижаются>>Цены на топливо в Грузии начали расти с осени 2021 года, однако резкие скачки были зафиксированы в феврале-марте 2022 года. В частности, бензин АИ-92 за месяц подорожал почти на 12%, его стоимость за литр составила около 3,8 лари (1,4 доллара), а стоимость литра бензина АИ-95 достигла исторического максимума – 4 лари (около 1,5 доллара).
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экономика, грузия, россия, румыния, болгария, азербайджан, цены на топливо, бензин
экономика, грузия, россия, румыния, болгария, азербайджан, цены на топливо, бензин
Россия - крупнейший поставщик топлива в Грузию
Крупнейшими поставщиками бензина и дизеля являются Россия, Румыния и Болгария
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. С начала года наибольший объем автомобильного топлива был импортирован в Грузию из России - 40,8%, говорится в исследовании Агентства конкуренции.
Всего с января по июль в Грузию было импортировано 810 320 тысяч литров бензина и дизеля. В отчетный период топливо завезли в Грузию 40 компаний, при этом доля трех самых крупных компаний в импорте составила 60,88%.
Доля бензина в общем импорте топлива - 56,1%.
В число стран крупнейших поставщиков автомобильного топлива в Грузию, помимо России, входят Румыния (26,5%), Болгария (13,4%), Туркмения (9,9%), Азербайджан (7,7%). На остальные страны приходится 1,7%.
В исследовании отдельно приведены данные на апрель-июль. В этот период на российское топливо приходилось 64-65% всего импорта.
По данным Агентства, импортированное из России топливо отличается значительно низкой себестоимостью по сравнению с топливом из Румынии.
"Однако в случае с крупными компаниями розничная цена устанавливается на уровне, аналогичном топливу, импортируемому из европейских стран. Разница в себестоимости составляет в среднем 20-70 тетри за 1 литр топлива", - говорится в исследовании
.
В период с июня по июль 85-90% ввезенного в Грузии топлива пришлось на Россию и Румынию.
Цены на топливо в Грузии начали расти с осени 2021 года, однако резкие скачки были зафиксированы в феврале-марте 2022 года. В частности, бензин АИ-92 за месяц подорожал почти на 12%, его стоимость за литр составила около 3,8 лари (1,4 доллара), а стоимость литра бензина АИ-95 достигла исторического максимума – 4 лари (около 1,5 доллара).